Gulyás szerint 8 után is kimehetnek majd az utcára, akik már védettek a koronavírus ellen

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón beszélt arról, hogy védettséget igazoló okiratot (egy plasztikkártyát) kaphatnak, akik már megkapták az oltást vagy már átestek a koronavíruson. A miniszter szerint az ő esetükben például nem lesz értelme fenntartani az este 8 utáni kijárási tilalmat, de hozzátette, hogy erről a kormány még nem döntött. Ezeket az igazolványokat február közepétől lehet megkapni. Azt viszont egyelőre nem tudja, hogy vakcinaútlevelek lesznek-e.

Ugyanakkor meg az is kérdéses, hogy az egyes oltások milyen hosszú védelmet biztosítanak, illetve, hogy akik már kigyógyultak a koronavírusból, meddig maradnak immunisak. Újra elmondta, hogy ha valaki esetleg nem bízna egyik vagy másik vakcinában, kérheti, hogy csak akkor oltsák be, amikor az általa választott oltóanyagból elegendő áll rendelkezésre. Viszont úgy néz ki, nem lehet majd regisztrálni a háziorvosoknál az oltásra, mert a kormány szerint csak a központi nyilvántarással lehet fenntartani az oltási sorrendet.

Magyarország az uniós beszerzés keretében annyi vakcinát kötöttek le, amivel 8,8 millió embert lehetne beoltani. Azzal kapcsolatban azonban a kormány sem tud biztosat mondani, hogy milyen ütemben fognak érkezni a szállítmányok. Eddig 331 ezer adag vakcina érkezett az országba, vagyis mivel a védettséghez két oltásra van szükség, ebből 165,5 ezer embert lehet beoltani. A miniszter szerint csütörtökön az itthon beoltott emberek száma csütörtökön éri el a 140 ezret.

Arról, hogy a magyar gyógyszerhatóság szerdán engedélyezte az AstraZeneca oltóanyagát, a miniszter elmondta, hogy ezzel azért nem tudnak oltani, mert az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még nem engedélyezte. „Magyarországon ez engedélyezett, tehát ha az Európai Bizottság megkezdené a szállítást, akkor itt az oltásnak semmi akadáya nem lenne” - mondta a miniszter. Az EMA egyébként január 29-ra ígérte az AstraZeneca engedélyezését.

Az itthon ideiglenes engedélyt kapott orosz vakcináról elmondta, hogy Szijjártó Péter csütörtökön utazik Moszkvába, hogy a beszerzésről tárgyaljon. Várhatóan péntekenn derül ki, hogy ebből mennyit rendelt a kormány a Szputnyik V-ből .

A kormány a jövő héten dönt a korlátozásokról. De Gulyás megelőlegezte, hogy ha addig nem csökken lényegesen a fertőzöttek száma vagy nem kezdődnek meg a tömeges oltások, akkor nincs lehetőség érdemi enyhítésre. A korlátozások feloldása leginkább az átoltottak arányától függ. Elmondta, hogy az Európai Uniótól eddig érkezett vakcinák és a következő hetekre ígért mennyiség kevés ahhoz, hogy tömegesen tudjanak oltani. A kormány ezért saját beszerzési forrásokat keres Oroszországban és Kínában.

A 444 kérdésére elmondta, hogy Magyarországon még egyetlen kormánytagot sem oltottak be, mert nem így halad az oltási rend. Arra a kérdésünkre, hogy a kormány figyelembe veszi-e a kormány a pécsi virológuscsoport álláspontját, miszerint akkor érdemes beadatni a kínai vakcinát, ha az uniós hatóság is engedélyezi, Gulyás azt mondta: „A kérdés mögött álló filozófia olyan messze áll a kormánytól, hogy ennél messzebb már semmi nem állhatna.” Azt mondta, nem gondolja, hogy az uniós gyógyszerügynökség engedélye bármivel is jobb lenne, mint a magyar hatóság engedélye.