A magyar hatóságok engedélyezték az oxfordi és az orosz vakcinákat

Engedélyezték a magyar hatóságok a brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcinákat - írja az Origo nevű kormánylap. Ezek közül az Európai Gyógyszerügynökség még egyiket sem engedélyezte, az AstraZeneca jóváhagyását is csak január 29-re ígérték. Az orosz Szputnyik V fejlesztői pedig csak szerdán kérték a vakcina európai bejegyzését, a fokozatos szakvizsgálat folyamata februárban kezdődik meg. Valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is csak pénteken megkezdi a Szputnyik V bejegyzési kérelem előtti szakvizsgálatát.

Így ezekkel az EU-n belül Magyarországon kezdenek el oltani először. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett oltóanyag olcsóbb, és a szállítása is jóval egyszerűbb, mint például a Pfizer és a BioNTech termékének, amit mínusz 70 fokon kell tárolni szállítás közben. AZ oxfordit viszont egy egyszerű hűtőben is tudják tárolni. Ebből 3,27 millió embernek elegendőt rendelt a kormány. Az orosz rendelésről egyelőre nem lehet tudni.

Egyébként az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének múlt heti tájékoztatása szerint nincs akadálya annak, hogy az EU tagállamai, köztük Magyarország külön tárgyalásokat folytassanak vakcinabeszerzésről olyan gyártókkal, melyekkel az EU, mint közösség nem állapodott meg védőoltások beszerzéséről. Egyébként az EU hat gyártótól (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer, CureVac és Moderna) összesen 2,3 milliárd adag, vagyis 1,15 milliárd ember beoltására elegendő oltóanyag beszerzésére kötött megállapodásokat.

Az AstraZeneca vakcinája nem egy mRNS-alapú vakcina, hanem egy vektorvakcina, vagyis egy módosított vírusba (csimpánz adenovírus) ültetve juttatják be a SARS-CoV-2 tüskefehérjét kódoló gént. A vakcina hatékonysága 70,4 százalékos a koronavírus megelőzése szempontjából a második dózis beadását követően 14 nappal.

A Szputnyik V alapja is az, hogy a fehérje DNS-ét egy módosított adenovírussal juttatják be a beoltott emberek sejtjeibe, és ez indítja meg az immunválaszt. Oroszországban már másfélmillió embert oltottak be vele, hat országban már bejegyezték, köztük Szerbiában, és további kilenc ország jelezte, hogy januárban erre készül