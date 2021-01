Eddig öt gyártótól kötöttek le vakcinákat Magyarországra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Müller Cecília pénteken arról beszélt, hogy már 42549 kapta meg az első védőoltását az egészségügyi dolgozók közül. Elmondta azt is, hogy csütörtökön négy idősotthonban is oltottak már. Bejelentette, hogy a jövő héten újabb vakcinaszállítmány érkezik az országba: a Pfizer vakcinájából újabb keddre 39 ezer fő beoltására alkalmas mennyiséget várnak. És egy kisebb mennyiséget a Modernától is várnak, de ennek nem ismert a szállítási időpontja és a mennyisége sem.

Újságírói megkeresésre árulta el, hogy Magyarország már több mint 19 millió vakcinát kötött le (ennek a fele jelenti az oltható személyek számát, mivel két oltás kell a védettség kialakulásához). Cégek szerint: