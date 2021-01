Meghalt Larry King

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Larry King 2019. november 25-én Beverly Hillsben Fotó: Rodin Eckenroth/AFP

87 éves korában meghalt a CNN egykori legendás műsorvezetője és szerkesztője, Larry King - adta hírül a műsorközlő cége, az Ora Media King Twitter-oldalán, helyi idő szerinti hajnali órákban.

Kinget a Los Angeles-is Sinai Medical Centerben érte a halál, ahol közel egy hónapja ápolták, miután december végén koronavírus-fertőzést állapítottak meg nála, és súlyosodó tünetei miatt kórházba szállították.

Az 1933-ban Brooklynban, osztrák származású, zsidó családba született King minden idők egyik legismertebb amerikai televíziós személyisége és újságírója volt. Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, Emmy-díjjal és összesen 10 Cable ACE-díjjal is kitüntették. Eredeti neve Lawrence Harvey Zeiger volt, amit aztán a '70-es években - amikor már Miami Beach Radiónál dolgozott - Kingre változtatott.

Már fiatalon New Yorkból Miamiba költözött, ahol előbb DJ-zésből élt, aztán rádiózással kezdett foglalkozni. Több kisebb helyi stúdiónál és rádióállomásnál dolgozott.

Országos ismertségre 1978 után tett szert, amikor a Mutual Broadcasting Systemtől szerződést kapott, és útjára indította a Larry King Show betelefonálós rádióműsort.

A nagy sikert követően átnyergelt a televízióba: a Larry King Live összesen 25 éven keresztül, 1985-től 2010-ig futott a CNN-nen. Ez volt az Egyesült Államok médiatörténetének egyik legsikeresebb politikai beszélgetőműsora.

2012 után saját produkciós céget alapított, Larry King Now című műsorát pedig a Hulu és az RT America tűzte műsorára. Utolsó műsorát is ennek a két csatornának készítette: ez volt a Politicking with Larry King című heti politikai talk-show.

King elképesztő pályafutása alatt több mint 40 ezer közéleti témájú interjút készített el.