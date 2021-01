Svédország lezárja a norvég határt a koronavírus fertőzőbb variánsa miatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Svédország legalább február közepéig lezárja Norvégiával közös, 1630 kilométer hosszú határszakaszát, de nem fogad belépőket Dánia és az Egyesült Királyság felől sem, így próbálva elkerülni, hogy a koronavírus fertőzőbb, brit variánsa bejusson az országba. Oslóban, Norvégia fővárosában közben minden eddiginél súlyosabb járványügyi korlátozásokat vezettek be, ugyanis a város közelében egy idősotthonban két olyan koronavírus-fertőzött is meghalt az utóbbi napokban, akikben már az új variánst mutatták ki.

Norvégia, Dánia és Finnország tavaly zárta le a Svédországgal közös határait, miközben kormányaik éles kritikákkal illetve az általuk felelőtlennek tartott svéd járványkezelési modellt, melynek lényege 2020-ban a lezárások és kijárási tilalmak elkerülése, és a nyájimmunitásra törekvés voltak. Svéd politikusok akkoriban elítélték ezeket a lezárásokat, mondván, az intézkedések az északi országok közti hagyományosan jó együttműködést veszélyeztetik. Emellett persze 2020 második felére már több svéd vezető is bírálta a svéd járványkezelést, elsősorban a halálos áldozatok viszonylagosan is nagy száma miatt.

Most a brit variáns miatt Dániában és Norvégia fővárosi régiójában is lezárást rendeltek el. Oslóban és kilenc agglomerációs településen minden boltnak be kell zárnia az élelmiszerboltok, a benzinkutak és a gyógyszertárak kivételével. Az iskolákban és óvodákban a legmagasabb, vörös riasztást rendelte ez a norvég kormány, ami az együtt lévő csoportok létszámának csökkentését jelenti, valamint jogot ad az önkormányzatoknak, hogy ha úgy látják, bezárhassák az intézményeket.

A norvég kormányfő újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „nincs panasza” a svéd határzárral kapcsolatban, és kiemelte, hogy azok a norvégok, akik Svédországban dolgoznak, árut szállítanak vagy halaszthatatlan családi ügyet intéznek, továbbra is beléphetnek majd Svédországba.

Erna Solberg norvég miniszterelnök Fotó: Dmitri Lovetsky/AP

Norvégiának egyelőre nem kellett nagy áldozatokat elkönyvelnie a koronavírus-járványban, a többi európai országhoz viszonyítva a fertőzöttek és a halottak száma is alacsony. Elemzők szerint ennek legfőbb oka az alacsony népsűrűség mellett az, hogy a kormány határozottan lépett fel, és minden esetben gyorsan reagált, amikor újabb járványügyi intézkedéseket kellett bevezetni. Tulajdonképpen most is ezt csinálják, az új variánst még csak két halottban mutatták ki, mégis lezárják a legnépesebb városukat. (Financial Times)