Putyin megnyugtatott mindenkit, nem az övé az 1,3 milliárd dolláros Fekete-tengeri palota

Vlagyimir Putyin orosz államfő tagadta, hogy övé lenne az a gigantikus Fekete-tengeri palota és birtok, melyek értékét 1,3 milliárd dollárra becsülik, és amit a jelenleg őrizetben lévő ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij videós oknyomozása tett világhírűvé.

Navalnij eddigi legkomolyabb oknyomozó munkája lett az a két órás videó, melyet eddig közel 90 millióan tekintettek meg öt nap leforgása alatt. A videóból nem csak az derül ki, hogy milyen rendkívüli biztonsági intézkedésekkel védik az ingatlant, illetve hogy mennyire nevetségesen fényűző módon van berendezve, de az is, hogy Putyin egykori drezdai KGB-s kapcsolatain keresztül hogyan tehetett szert egészen elképesztő vagyonra.

Putyin jellemzően nem szokta nevén nevezni Navalnijt, és mint a hétvégi tüntetéseket beharangozó részletesebb cikkünkben is írtunk, általában az orosz vezetés igyekszik jelentéktelennek beállítani az ellenzéki politikus szerepét, a videóval kapcsolatban most Putyin mégis megszólalt. A Moscow Times összefoglalója szerint Putyin diákok előtt beszélve mondta el, hogy nem látta a videót, egyszerűen azért, mert nem volt rá ideje. De kisebb részleteket látott belőle, amit az asszisztensei állítottak össze a számára. És a válasz a felmerülő kérdésre: egyetlen említett ingatlan sem volt soha sem az ő, sem közeli rokonai birtokában.

Az államfő kitért a szombati, engedély nélkül megtartott tüntetésekre is, melyeken több tízezren vettek részt Navalnij hívására, és melyeken a rendőrség több ezer embert letartóztatott. Putyin gyakorlatilag megismételte azt, amit beosztottjai eddig mondtak, azaz elítélte, hogy a tüntetésekre kivittek gyerekeket is, illetve belekeverte a történetbe a január 6-ai washingtoni eseményeket, mely után a résztvevők közül sokan most hosszú börtönbüntetésre számíthatnak.

Putyin a videóból egyetlen ingatlant emelt ki: a szőlőbirtokot, amiről elmondta, hogy a szőlészet egy olyan tevékenység, ami őt is érdekli majd a nyugdíjas évei idején, szerinte egy nemes tevékenységről van szó, de nem üzleti alapon vágna bele.

Azt amúgy Navalnijék sem állították a videóban, hogy a legnagyobb alapterületű orosz magáningatlan Putyin nevén lenne: mint írtuk is, a hivatalos tulajdonos a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), amely 2068-ig „kutatási, oktatási, vadászati és horgászati célokra” bérbe adta azt egy magáncégnek. Maga a palota papíron egy Szentpétervár külvárosában, alig 10 négyzetméteres irodában működő cégecske tulajdonában van, amely így Oroszország legértékesebb ingatlanát birtokolhatja.

A birtok körül font céghálóban, amelyben fedőcég birtokol fedőcéget, felbukkan számos olyan dúsgazdag üzletember, rokon, lekötelezett, egykori jótevő neve, akik mind-mind szorosan köthetők Putyinhoz. Navalnijék szerint egyértelmű, hogy ezt a hálózatot milyen céllal hozták létre, és az is, az irányítója Putyin.