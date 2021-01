Biden több rendelettel új korszakot nyitott az amerikai klímapolitikában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Joe Biden amerikai elnök szerdán több, a klímaváltozás csökkentéséhez fontos elnöki rendeletet is aláírt, ami éles fordulatot jelent az Egyesült Államok klímapolitikájában.

A rendeletek többek között utasítják a hatóságokat, ne engedélyezzenek új olaj- és gázkitermelő projekteket a szövetségi állam tulajdonában lévő földterületeken és tengereken, elrendeli a már meglévő, energiakitermelésre szóló földbérleti szerződéseket, és célul tűzik ki, hogy 2030-ra kétszer annyi energiát termeljenek az Egyesült Államokban tengeri szélerőműparkokban, mint jelenleg.

Joe Biden a rendeletek aláírásakor azt mondta, hogy az amerikai kormány már így is túl sokat várt a klímaváltozással kapcsolatban, de nem várhat tovább. Az Egyesült Államoknak Biden szerint vezető szerepet kell játszania a klímaváltozás elleni harcban, ezért a kormányzása alatt ez a kérdés külpolitikai és nemzetbiztonsági szempontból is prioritásnak számít majd.

Nem ezek voltak Biden első klímapolitikai lépései, az új elnök egyik első rendelete arról szólt, hogy az Egyesült Államok lépjen vissza a Párizsi Klímaegyezménybe. Ennél élesebb váltást talán nem is lehet elképzelni a klímapolitikában, Trump ugyanis éppen, hogy a környezeti szabályozások gyengítésén dolgozott és még az elnökségének utolsó hónapjaiban is azt próbálta elősegíteni, hogy minél több energiakitermelő cég kapjon engedélyt, hogy állami földeken, például a több mint 78 ezer négyzetkilométeres alaszkai a Nemzeti Sarkvidéki Vadmenedéken fúrhassanak.

Biden elnöki rendeleteit várhatóan több klímapolitikai törvénytervezet is követi majd, azoknak viszont át kell menniük a kongresszuson, ami még úgy is nagyon nehéz feladat lesz, hogy a Demokrata párt a képviselőházban és a szenátusban is, éppen hogy, de többségben van. Az elnöki rendeletekkel ennél gyorsabban és hatékonyabban lehet elérni bizonyos célokat, viszont ezeket egy következő elnök visszavonhatja, ahogy Biden is Trump rendeleteinek visszavonásával kezdte a kormányzását. (BBC)