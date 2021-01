Navalnij irodáiban és lakásában razziáztak az orosz rendőrök

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Alekszej Navalnij és munkatársai lakásában, korrupcióellenes szervezetének irodáiban és stúdiójában is házkutatást tartott az orosz rendőrség - írja a Guardian. A rendőrök esetenként szó szerint az ajtót Navalnij munkatársaira, a stúdió ajtaját például, ahol az 1,3 milliárd dolláros, Fekete-tengeri palotájáról, Navalnijék nyomozása szerint Vlagyimir Putyin számára épített palotáról szóló riport is készült, pajszerral feszítették ki, az indok pedig az volt, hogy a kijárási korlátozások megszegésével kapcsolatos bizonyítékokat keresnek.

A legjelentősebb orosz ellenzékinek számító Navalnij továbbra is börtönben van, miután az FSZB merénylete után őt kezelő német klinikáról hazautazva letartóztatták. Navalnij a jövő héten áll majd bíróság elé, ahol ha a korábbi vádak mellett új bűncselekmények miatt is elítélik, akkor a Guardian szerint akár 10 év büntetést is kaphat. 2014-ben sikkasztással vádolták meg az ellenzéki politikust, Navalnij szerint koholt vádak alapján. Vasárnap közben várhatóan újabb tüntetéseket tartanak majd hívei szerte Oroszországban. Alekszej Navalnij életéről és az Putyin kormányával folytatott harcáról itt írtunk bővebben.