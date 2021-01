Pál József az általa képviselt doktori iskolával szembemenve megszavazta az SZTE átalakítását, majd lemondott

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Zavaros körülmények között szavazta meg péntek délután a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szenátusa a kormány által szorgalmazott alapítványi átalakulást. Az ülésről készült videóból az derül ki, hogy Rovó László rektor először tévesen vezette fel, miről fognak szavazni. Van, aki ezért a döntést is érvénytelennek tartja.

Pál József bölcsészprofesszor, a szegedi Fidesz alelnöke a szavazás után közölte, hogy „hosszas mérlegelés után és kétségek között” úgy döntött, nem veszi figyelembe az általa képviselt bölcsészek akaratát az Egyetemi Doktori Tanács szenátusi küldöttjeként, és megszavazza az átalakítást, majd levélben lemondott – írja a szeged.hu.

Az egyetemi tanár szerint megújulás az SZTE alapítványi átsorolásra, amivel akár Nemesi Pál kormánybiztos és Novák Katalin Fidesz-alelnök is bekerülhet a majdani fenntartó alapítvány kuratóriumába. Pál József azt írta a lemondásában Gyenge Zoltán bölcsészkari dékánnak, a doktori iskola vezetőjének: „Sokkal több előnnyel jár számunkra, ha kihasználjuk a most kínálkozó hatalmas lehetőséget, amely a szenátus mai (pénteki) döntésével végül is reálissá válhat, mintha nem élünk vele.”

A fideszes politikus szerint a „kötött mandátum” a képviselők „kiskorúsítását” jelenti, „feleslegessé teszi mások véleményének komolyan vételét”.

(Ez kifejezetten érdekes meglátás annak a pártnak a politikusától, amelyiknek a magyar történelemben egyedülállóan fegyelmezett parlamenti frakciója van.)

A szeged.hu emlékeztet arra, hogy Pál József a Fidesz szegedi alelnökeként 2019-ben arról írt a Magyar Nemzetben, hogy az egyetemi oktatók ne politizáljanak.