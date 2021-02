Ügyvédi felszólítással szedették le Rogán Barbara fényképét Varga-Damm Andrea képviselői oldaláról

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A független képviselő még csütörtökön osztott meg egy képet Rogán Antal új földbirtokos feleségéről azzal, hogy a követői kérdezzenek rá Budapest Banknál, hogyan kaphatott a miniszter menyasszonyának családja több mint 1,5 milliárdos földvásárlási hitelt nem sokkal a decemberi esküvő előtt.

Pénteken azonban Varga-Damm Andrea már egy ügyvédi felszólításról posztolt, miszerint a „TV2 egyik ügyvédje” felszólította, hogy teljes egészében törölje a Rogán Barbaráról szóló posztot, valamint törölje és semmisítse meg a miniszterfeleség privát Insta-oldaláról származó fényképet is, valamint tartózkodjon a felvétel további felhasználásától.