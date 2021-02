Szinte tökéletes zenei hangokat sikerült kicsalogatni egy 17 000 éves kagylóból

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szinte tökéletes zenei hangokat sikerült kicsalogatni egy 17 000 éves kagylóhéjból. A hangszerként használt eszközt egy dél-franciaországi vadászó-gyűjtögető ősbarlangban fedezték fel.

A kagylót már 1931-ben megtalálták a Pireneusokban, de ekkor még azt hitték, hogy szertartásokhoz használt pohár lehetett. A friss kutatások viszont egészen más funkciót fedeztek fel.

A kutatók észrevették, hogy a kagylón olyan módosításokat hajtottak végre, amivel hangot lehet kicsalni belőle. Az eszköz végén például lukat ütöttek, amibe fúvókát lehet illeszteni, a kagyló másik felén pedig vágások vannak, amivel könnyebben be lehet nyúlni az eszközbe, és módosítani a hangmagasságot.

A tudósok egy zenész segítségével meg is szólaltatták a hangszert, amiből sikerült egy majdnem tökéletes C, Cisz és D zenei hangot kihozni. Ezt meg is lehet itt hallgatni.

Ez az egyik legidősebb hangszer, amit valaha felfedeztek, egyedül a csontfuvolák létezhettek még ennél is korábban. (BBC)