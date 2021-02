Lengyelországban bevezethetik a leszerelt rendőrlovak és -kutyák nyugellátását

Több 444 videó?

Nyugellátásban részesülhetnének a jövőben a rendvédelmi szerveknél szolgált állatok a lengyel kormány legújabb törvényjavaslata alapján. Ezidáig ha egy rendőrkutyát vagy -lovat leszereltek, semmilyen ellátás nem járt utánuk. Az állatokat általában egykori gondozóik fogadták örökbe, majd saját zsebből finanszírozták az ellátásukat.

A törvényjavaslat értelmében ezután az obsitos állatok ellátását - gondozásuk és állatorvosi ellátásuk költségeit - életük végéig az állam fedezhetné. Mariusz Kamiński belügyminiszter reményei szerint javaslatát minden párt támogatja majd.

Tájékoztatása szerint jelenleg úgy ezer kutya és több tucat ló szolgálhat a lengyel rendőrségnél, határőrségnél és tűzoltóságnál, ezek mind jogosultak lehetnének a nyugdíjra. "Négylábú tisztjeink szolgálatai felbecsülhetetlenek, ezért is olyan fontos, hogy gondoskodjunk róluk szolgálatuk vége után is" - mondta Jarosław Szymczyk, a lengyel országos rendőr-főkapitányság vezetője. (Via Notes from Poland)