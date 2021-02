Magyar nyelvű tartalmakat készít a német közszolgálati adó, a Deutsche Welle

Több 444 videó?

A Deutsche Welle székháza Bonnban, az egykori NSZK egykori fővárosában. Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance

Valós képet szeretnének adni az európai történésekről, illetve olyan, a magyar médiában kevésbé tárgyalt témákkal foglalkoznának, mint az emberi, kisebbségi jogok és az LMBTQ témák, mondta az RBB médiapodcastjában Peter Limbourg, a német közszolgálati adó, a Deutsche Welle főigazgatója. Ezzel megerősítette a korábban már felbukkanó, de ezidáig rendre cáfolt pletykákat arról, hogy a német közszolgálati adó magyar nyelvű tartalmakat is szolgáltatna.

Limbourg ezt részben azzal indokolta, hogy az elmúlt években egyáltalán nem javult a magyar média helyzete. "Egy európai országról van szó, ahol veszélyben van a média sokszínűsége, és a független, kritikus sajtó nyomás alatt van, ezért úgy gondoltuk, hogy itt – akárcsak Lengyelországban – van dolga a Deutsche Wellének is” – mondta.

Limbourg tájékoztatása alapján fokozatosan indítanák a magyar nyelvű tartalomszolgáltatást. Első körben videós anyagokat terveznek, március végén indítanák be magyar nyelvű Youtube-csatornájukat, és idővel egyre több tartalmukat tennék elérhetővé magyar nyelven is. Limbourg nem zárta ki, hogy magyar médiumokkal is együtt dolgozzanak.

Bár Limbourg szerint nem az ellenzék hangjaként tervezik pozícionálni magukat, számít rá, hogy a sokszínűség nem fog mindenkinek tetszeni. (Via Szabad Pécs)