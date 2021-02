A bankok vezetői nem szeretik, hogy az alkalmazottaik otthonról dolgoznak

Több 444 videó?

A Goldman Sachs befektetési bankot vezető David Solomon azt mondta a minap egy konferencián, hogy amint beoltják az alkalmazottakat, vissza kell térniük az irodáikba. Szerinte a banknak nem tett jót a home office, nem illik az ottani munkához, ha az emberek nincsenek egy légtérben.

Sőt, egyenesen aberrációnak nevezte a távmunkát.

Hasonlókat mondtak a JP Morgan és a Barclays vezetői is az utóbbi időben. Ők is berendelik a dolgozókat, amint lehet.

Irodai dolgozó. Fotó: Kiss Bence

A tech-cégek azonban arra készülnek, hogy aki akar, az a járvány után is maradhasson otthon, és dolgozhasson távmunkában továbbra is. A Facebook, a Twitter és a Microsoft is ebbe az irányba módosítaná a munkarendet. (BBC)