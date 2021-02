Február vége van, de még mindig nem érkezett meg az oroszok által az első ütemben vállalt 600 ezer vackina

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Január 22-én jelentette be Szijjártó Péter, hogy aláírták a Szputnyik vakcinák beszerzéséről szóló szerződést Moszkvában.

Összesen kétmillió adagról állapodott, ebből egymillió embert lehet beoltani, mert ez is kétkörös vakcina.

Szijjártó akkor azt mondta, hogy az összesen kétmillió adag vakcinából már 30 napon belül leszállítak az oroszok 600 ezret, a következő hónapban aztán már egymilliót, az utolsóban pedig 400 ezret.

A 30 nap a múlt hétvégén letelt, addigra 45 600 adag Szputnyik érkezett, ebből 5 600 még bemutató darab volt decemberben.

Érkezett aztán hétfő este további 100 ezer darab, amiből Szijjártó Péter szerint ennyi magyart lehet beoltani első körben. (Ezek szerint a második körre való nem volt a szállítmányban.) Vagyis eddig összesen 145 600 adag jött a beígért 600 ezer adag helyett.

A csúszást a kormány - szemben a Brüsszel felé célzott folyamatos kritikákkal - próbálta elmismásolni, múlt szombati cikkünk után ismerték csak el, hogy van csúszás, de az minimális.

Gulyás Gergely pedig a csütörtöki kormányinfón - kérdésre válaszolva - azt közölte, hogy Moszkvának nem kellett indokolni a csúszást, mert februárra vállalta az első ütem teljesítését, a hónapnak pedig nincs vége. „Azt reméljük, hogy február végéig az oroszok tudják teljesíteni, amit vállaltak, de azt jelezték, hogy ha minimális csúszás van, akkor márciusban ezt is be tudják hozni”. Majd megismételte, hogy még nincs február vége, tehát egyelőre nem beszélhetünk csúszásról, majd emlékeztetett arra, hogy a Pfizer és az AstraZeneca is jelentett be már csúszást.

Most viszont február vége van.

Hogy mikor érkezik majd orosz vakcina, azt nem tudni. Múlt héten György István államtitkár azt mondta, hogy „a további orosz vakcinák szállításának pontos ideje még nem ismert”. Azóta nem volt újabb bejelentés, pedig arról biztosan jobb eséllyel lett volna hír, mint az újabb szállítmány Pfizer érkezéséről.

Szijjártó Péter, amikor Facebookon rendszeresen jelentette, hol tart éppen a szentpétervári gyárból induló kamion a 100 ezer vakcinával, azt mondta, hogy „a gyorsaság rendkívül fontos az oltások vonatkozásában, hiszen ha csak egy nappal tudjuk az oltási menetrend végrehajtását, akkor is 100-150 ember életét meg tudjuk védeni. Több mint 2000 ember megfertőződését tudjuk megakadályozni, és 10-15 milliárd forintnyi kártól tudjuk megmenteni a magyar gazdaságot. Ebben a helyzetben tehát versenyt futunk az idővel, ezért azon dolgozunk, hogy minden forrásból, minél gyorsabban megérkezzenek a Magyarországon már engedélyezett vakcinák”.

A 600 ezer adag orosz vakcina kétségtelenül segített volna az oltások felpörgetésében a harmadik hullám elején, de ennek egyelőre a negyede jött meg, és arról sincs hír, hogy a hét elején beérkezett 100 ezer adag bevizsgálása véget ért volna.