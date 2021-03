Egy szexológus szerint attól még nem lesz valaki meleg, ha férfiként férfiakkal szexel

Több 444 videó?

Joe Kort szexterapeuta a nyolcvanas évek óta praktizál az Egyesült Államokban, most pedig sikerült világszerte is felhívnia magára a figyelmet azzal, hogy TikTokján egy videósorozatban magyarázta el, szerinte nem lesz valaki meleg attól, ha férfiként férfiakkal szexel. Kort azt mondja videójában, hogy ebben az esetben a férfiak nem a másik férfihoz, hanem magához a szexhez vonzódnak, a szex a lényeg, az, hogy elélvezzen. És attól még, hogy élvezte a szexet egy másik férfival, még azt sem feltétlenül lehet rá mondani, hogy biszexuális.

Mivel szerinte egy meleg férfi attól lesz meleg, hogy a férfiakhoz vonzódik, egy biszexuális pedig attól biszexuális, hogy mindkét nemhez vonzódik. Egy hetero férfinak viszont nem kell más férfiakhoz vonzódnia ahhoz, hogy lefeküdjön egy férfival, elég csak a szexet kívánnia.

Szerinte a szexuális viselkedés nem határozza meg a szexuális irányultságot, és saját példáját felhozva mondta azt, hogy attól még, hogy ő többé nem szexel senkivel, továbbra is meleg marad. Ahogy szerinte egy homoszexuális férfi meleg marad akkor is, ha feleségül vesz egy nőt. Ezzel kapcsolatban egyik videójában úgy fogalmaz, hogy egy ilyen esetben a férfi érzelmileg vonzódik egy nőhöz, akibe szerelmes is lehet, de szexuálisan továbbra is férfiakhoz fog vonzódni.

Kort a videóiban azt is kifejti, több oka is lehet annak, ha egy férfi annak ellenére, hogy hetero, más férfiakkal fekszik le. Például az, hogy nárcisztikus személyiségzavara van, és tetszik neki, hogy csodálják és bálványozzák őt, hogy egy másik férfi le akar vele feküdni. De előfordulhat az is, hogy egyszerűen csak izgalmasnak találja a helyzetet, azt, hogy akár le is bukhat.

