Így egy év után már a Twitter is lecsap a koronavírus-dezinformációkra

Bő egy évvel a világjárvány kirobbanása után immár a Twitter is jelölni kezdi oldalain a koronavírusról szóló dezinformációkat. A cég tájékoztatása szerint hibapontrendszert vezettek be, vagyis az ismételten dezinformációkat terjesztő felhasználókat idővel törölhetik is.

A Twitter hétfői tájékoztatása szerint hús-vér embereket alkalmaznak a koronavírus-álhírek kiértékelésére, vagyis ez esetben nem algoritmusok döntik majd el, hogy egy tweet dezinformációnak számít-e. Végső soron azért azt tervezik, hogy részben automatizálják majd a folyamatot.

A Twitter decemberben egyedi döntéssel már felfüggesztett néhány felhasználót a vírus terjedésével, illetve a maszkviselés hatásosságával és az oltások veszélyességével kapcsolatos tévinformációk közlése miatt.

Most általánosabban is nekiállnak a tartalmak felügyeletének. A hibapontrendszertől azt remélik, hogy így megnevelhetik a felhasználókat, és lépésről lépésre világossá tehetik, hogy milyen tartalmak sértik a szabályokat. Az első hiba után még semmilyen szankció nem éri a felhasználót. A visszaesőket 12 órára felfüggeszthetik, akit pedig legalább ötször kapnak álhírterjesztésen, azt örökre kitiltják. (Via ABC News)