A szlovák kormányfő bocsánatot kért, miután azzal viccelt, hogy Kárpátalját ígérte az oroszoknak a vakcinákért cserébe

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség közölte, hogy diplomáciai problémát okozott Igor Matovič szlovák kormányfő viccnek szánt keddi kijelentése az egyik pozsonyi kereskedelmi rádióban.

A kormányfő a Rádio Express kérdésére, hogy mit is ígért Szlovákia Moszkvának az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcináért, viccnek szánva azt mondta: „Kárpátalját.” Aztán hozzátette: „Természetesen semmit… Csak igyekeztem megszerezni a vakcinát.”

Matovič hétfőn jelentette be, hogy Szlovákia megvásárolt 2 millió adag, koronavírus-elleni Szputnyik V orosz vakcinát, és az első szállítmány meg is érkezett Kassára. Az orosz féllel koalíciós partnereinek tudta nélkül megkötött szerződés belpolitikai vihart kavart, a Rádio Express is erről kérdezte a szlovák miniszterelnököt.

Igor Matovič szlovák kormányfő Brüsszelben 2020. október 15-én. Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via AFP

De Igor Matovič könnyed hangvételű megjegyzésére válaszul az ukrán külügyminisztérium szerdán bekérette Matús Korbu szlovák ügyvivőt, hogy tiltakozzanak a kijelentés ellen, és hivatalos bocsánatkérést követeljenek Szlovákiától.

Kijev szerint Matovič kijelentése „egyértelműen elfogadhatatlan”, „negatívan befolyásolja” az ukrán-szlovák kapcsolatokat, és „sértő az orosz agressziótól szenvedő ukrán nép számára”. Az ukrán külügyminisztérium ezért hivatalos bocsánatkérést követel a szlovák kormányfőtől.

Ivan Korčok szlovák külügyminiszter ezután felhívta az ukrán partnerét, és hivatalosan elnézést kért Dmitrij Kulebától a szlovák kormányfő „nem megfelelő” kijelentéséért – közölte a szlovák diplomácia vezetője.

Ivan Matovič egy mai posztjában bocsánatot kért a szavaiért, elismerve, hogy a reagálása nem volt helyes. „Szlovákia viszonyulása Ukrajna területi egységéhez mindig nagyon világos volt. A nemzetközi jog betartása elkerülhetetlen. Elnézést kérek minden ukrántól a nem megfelelő reagálásomért, ami alááshatta az igazságos igyekezetüket” – írta Matovič. (MTI)