Vulkánkitöréstől tartanak Izlandon

Fokozódó vulkanikus tevékenységet jeleznek az izlandi szeizmológusok műszerei. A szakértők szerint az, hogy az utóbbi hét napban több mint 18 ezer rövid földrengés rázta meg a szigetet, azt jelzi, hogy heteken vagy akár napokon belül kitörhetnek a sziget délnyugati részén lévő vulkánok.

A kutatók szerint attól nem kell tartani, hogy a vulkánkitörések lakott területeteket fenyegetnének, ezektől ugyanis biztonságos távolságban vannak. A közelgő vulkánkitörés valószínűleg nem lesz annyira erőteljes sem, mint a 2010-es volt, melynek hamufelhője napokon át akadályozta a térség légiforgalmát.

A kis földrengések azonban trendfordulót is jelezhetnek, ugyanis a most ébredő vulkánok az utóbbi évtizedekben nem voltak aktívak. 2019 vége óta azonban folyamatosan egyre erőteljesebb szeizmikus aktivitást mérnek Izland délnyugati részén, és elképzelhető, hogy az itteni vulkánok a következő évtizedekben sokkal aktívabbak lesznek. (New York Times)