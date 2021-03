Itt vannak a hétfőtől érvényes járványügyi szabályok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Megjelent a Magyar Közlönyben a következő két hétre vonatkozó kijárási korlátozásokról szóló rendelet, amelyet Orbán Viktor a Facebookon közvetítve írt alá, saját bevallása szerint "nehéz szívvel". A rendelet amúgy először nem a Magyar Közlönyben, hanem egy autóalkatrészeket áruló bolt honlapján jelent meg, igaz, ez egy korábbi verzió lehetett, mert nem egyezik száz százalékban a hivatalos fórumon megjelent változattal.

A rendeletben szerepel az is, ami eddig is érvényben volt, vagyis hogy 1,5 méter távolságot kell tartani egymástól, közterületen kötelező maszkot viselni, kivéve sportolás közben, amit egyedül vagy a háztartásunkban élőkkel lehet csak. A konditermek, sportpályát, uszodák, hasonlók továbbra sem fogadhatnak vendégeket, a profi sportolókat leszámítva. Kirándulóknak jó hír, hogy a parkok, erdők, arborétumok is nyitva maradhatnak.

A rendelet talán legfontosabb része az, hogy felsorolja, milyen boltok és milyen szolgálatások maradhatnak nyitva hétfőtől. A listán nagyjából azok az üzletek szerepelnek, amelyekre számítani lehetett, bár van pár nehezen megindokolható elem is rajta, például, hogy nyitva maradhatnak a lottózók. Az állami Szerencsejáték Zrt. üzletein kívül a következő két hétben el lehet még menni:

napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletbe;

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletbe, ami a felsorolt áruk alapján drogériát jelent;

" a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletbe, különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletbe. A szórakoztató és háztartási elektronikát árusító boltoknak viszont be kell zárni.

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletbe, különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletbe. A szórakoztató és háztartási elektronikát árusító boltoknak viszont be kell zárni. Lehet még vásárolni az állateledelt, takarmányt forgalmazó boltban,

mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat, kertészetben, faiskolában,

piacon, beleértvé a helyi termelői piacokat is,

gyógyszertárban, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben, optikusnál és állatgyógyszertárban,

üzemanyag-töltőállomáson,

dohányboltban és

és újságosnál.

A boltokon kívül azt is összeszedi a rendelet, hogy melyek azok a szolgáltató cégek, amelyeknek nem kell bezárniuk, amelyek továbbra is fogadhatnak ügyfeleket. Ezek a következők:

bankok és pénzügyi szoltál

magánegészségügyi szolgáltatók,

szociális intézmények,

közétkeztetési szolgáltatások,

csomagküldő szolgáltatások,

szerelők, szervízek,

temetkezési szolgáltatások,

állatorvosok,

állat-, növény-egészségügyi, élelmiszervizsgálati laboratóriumok,



élelmiszer-feldolgozási szolgáltatások,

taxisok, fuvarozók, egyéb közlekedési és a szállítási szolgáltatók,

állattenyésztők,

ügyvédek, végrehajtók és közjegyzők,

biztonsági szolgáltatások,

épületüzemeltetési és irodai szolgáltatások,

autó és gépkölcsönzők,

és ruhatisztítók.

A rendeletben külön szerepel, hogy a virágboltok március 8-án, vagyis a nemzetközi nőnapon nyitva lehetnek, de utána be kell zárniuk. Arról is külön pont szól a rendeletben, hogy a kaszinóknak - amelyekben eddig ülhettek vendégek zárt térben asztalok körül, szemben az éttermekkel, kávézókkal és kocsmákkal - szintén be kell zárniuk.

A szabályok betartását rendőrök és katonák ellenőrzik majd, az azokat megszegő üzletek pedig 100 ezer és egymillió forint közötti bírságra számíthatnak. A rendelet azt is előírja, hogy a közigazgatásban dolgozók is home office-ba mennek, kivéve, akiknek feltétlenül szükséges, hogy a munkahelyükről dolgozzanak.

Az oktatás is digitális munkarendre áll át, az óvodákban rendkívüli szünet lesz érvényben. A kollégiumok viszont nyitva maradhatnak, ez az adott oktatási intézmény igazgatójának döntésétől függ. A felnőttképzés is digitális vagy távoktatásra áll át, felnőttképzésben vizsgáztatni a következő két hétben nem lehet, a jogi szakvizsgákat is el kell halasztani.