Jövő héttől kötelezően rendelik ki az orvoshallgatókat az OMSZ-hez

A jövő héttől a kormányhivatalon keresztül orvostanhallgatókat fog kirendelni az Országos Mentőszolgálathoz a kormány, ez derült ki egy bejegyzésből, amelyet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata írt egy zárt Facebook csoportban.

2020 októberében az Operatív Törzs azzal a kéréssel fordult az orvosi egyetemekhez, hogy küldjenek orvostanhallgatókat, akik segíteni tudnak többek között az Országos Mentőszolgálatnak a koronavírus-teszteléssel. A törzs azt is megjelölte, hogy melyik egyetemről hetente hány hallgatóra van szüksége, a SOTE-ról például 160-ra. A részvétel önkéntes volt, de az orvostanhallgatók június óta már a hozzájárulásuk nélkül is kivezényelhetők.

A SOTE HÖK a bejegyzés szerint jelezte az egyetem és a minisztérium számára, hogy szívesen koordinálják a hallgatók önkénteskedését, látva, hogy az eredetileg kitalált rendszer elég kaotikus. Mint a bejegyzésben olvasható, a hallgatói önkormányzat így akarta biztosítani, hogy a hallgatói szempontok is érvényesüljenek és ne az utolsó pillanatban kelljen kényszerből mennie a hallgatóknak, mert nincs meg a kvóta. Ebben az egyetem partner is volt, és a levél szerint 120 napig nem is kellett hallgatót kirendelni az OMSZ-hez, 1470 SOTE hallgató önként vállalt 12 418 műszakot az Országos Mentőszolgálatnál.

A járványhelyzet durvulásával viszont nem sikerült már teljesíteni a kormány által elvárt önkéntes számokat, így a minisztérium jelezte a HÖK-nek, hogy a jövő héttől kötelező kormányhivatali kirendelés útján kell majd a hallgatóknak az OMSZ-hez menni. A minisztérium azt is jelezte a HÖK-nek, hogy továbbiakban nem számítanak a szervezet segítségére, átveszi a kormány a szervezést.