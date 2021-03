A Pozsonyi csata készítőinek új történelmi animációs filmjében a Hungaroring és az Aquarena is felbukkanhat majd

Több 444 videó?

A Magyar Hang írta meg pár napja, hogy Kásler Miklós a miniszteri keretéből 10 millió forinttal támogatta a Hyperion Interaktív Oktatásfejlesztő Kft-t. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) honlapján közzétett tájékoztatóból derült ki mindez.

A cég januárban kapott már egy 30 milliós támogatást a Honfoglalás kora című sorozatra, ezt a mostani támogatást a Mogyoródi csata 1074 címet viselő 3D-s animációs film megszületésére ítélte oda nekik a miniszter.

Jelenet a Pozsonyi csatából

Ez a cég készítette a Pozsonyi csata című, meglehetősen gyatra grafikájú és súlyos történelmi tévedéseket, aránytalanságokat tartalmazó animációs filmet, amit a Magyarságkutató Intézet rendelt meg, és amit karácsony előtt mutatott be a köztévé. A filmet a történészek és a filmesek is elborzadva fogadták, sőt, még a Magyarságkutató Intézet két munkatársa is bírálta a művet, az ő nevűk azóta eltűnt az intézet honlapjáról.

Szombaton a K-Monitor korrupciókutató szervezet írt arról oldalán, hogy Kásler mellett a mogyoródi önkormányzat is támogatja az animációs filmet: a járvány miatt a polgármester, Paulovics Géza még tavaly egymaga döntött nettó 5,5 millió forint odaítéléséről, de az előterjesztést korábban a képviselő-testület is támogatta. A K-Monitor által megosztott előterjesztésből kiderül, hogy a támogatásért cserébe az önkormányzat elvárja, hogy az 1074-es mogyoródi csatáról szóló animációs kisfilmben szerves részt kell kapjon a Hungaroring és az Aquarena is, mint a jelenkori sport- és turisztikai élet fontos színhelyei.

Mint az önkormányzati előterjesztésből kiderül, Mogyoródon idén lesz kész egy Szent László látogatóközpont, és ez a kisfilm ennek lehetne az egyik legfőbb látnivalója. Épp ezért kértek árajánlatot a „több komoly, történelemhű” animációs kisfilmet gyártó cégtől, amire egy 15 millió 540 ezer forint + áfás ajánlatot kaptak, ám mivel a kisfilm nemcsak helyi, hanem országos jelentőségű alkotás lenne, Kásler Miklós miniszter vállalta, hogy ebből tízmillió forintot biztosít.

Mint a Magyar Hang felidézi, az 1074-es mogyoródi csatában a tizenegy évvel korábban elhunyt I. Béla fiai, László és Géza vezette hercegi csapatok döntő győzelmet arattak Salamon királyi serege felett. A vereség hatására Salamon elveszítette trónját, melyet unokatestvére foglalt el I. Géza néven.