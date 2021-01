30 millió forintból készülhet a Pozsonyi csatás filmet készítő cég honfoglalós sorozata

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

2020 egyik fontos filmes eseménye volt Magyarságkutató Intézet pozsonyi csatáról szóló animációs filmje, aminek eszenciáját Szily László kollégám valahogy így foglalta össze:

"a nyolc-tizenkét évvel ezelőtti számítógépes játékok vizuális nyelvén elmesélve, mint hogy: A magyarságot egyfajta proto-Hitlerként kapásból kiirtani akaró Gyermek Lajos frank király rátámad a magyarokra. Akik páncélozott hóember-lovassággal és válogatott cselekkel várják a frank-bajor seregeket." A film elég sok negatív kritikát kapott, egyrészt azért, mert annak ellenére, hogy elég sok közpénzből készült, meglehetősen vacakul néz ki, másrészt azért, mert tele finoman szólva megalapozatlan történelmi állításokkal, amelyek csak azért kerülhetik el a történelemhamisítás vádját, mert igazából rettenetesen keveset tudunk a honfoglaló magyarok történelméről.

A Magyarságkutató Intézetet gründoló, magára is amatőr ősmagyarológusként gondoló Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszternek viszont annyira tetszett a film, hogy ahogy korábban írtuk, meg is rendelt egy egész sorozatot a film készítőitől. Az Emmi honlapjáról pedig az is kiderült, hogy a 12 részes sorozat elkészítésére a pozsonyi csatás filmet kivitelező Hyperion Interaktív Oktatásfejlesztő Kft. 30 millió forintot kapott.

Horváth-Luggosy Gábor, a Magyarságkutató főigazgatója pedig korábban már biztosította a minisztert, hogy hasonló minőségben mutatják be a honfoglalás történetét, mint a pozsonyi csatát tették. Úgyhogy remélem továbbra is számíthatunk faarcú sámánokra, zebra- és párducbőr kacagányokban hátrafelé nyilazó, a Kárpát-medencei őshazába "visszatérő", tuti biztosan a hunoktól származó, egyistenhívő ősmagyarokra és fura kosszarvakkal felszerelt lovakra. Hogy a Fankadeli-Tóth Gabi féle betétdalt felülmúló főcímzenéről ne is beszéljünk.