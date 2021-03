Az igazi vakcinainfo: az emberek az újságból tudták meg, hol jutnak oltáshoz

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szombaton szájról szájra terjedt a hír, hogy hiába fújták le a tömeges oltásokat, mégis lehet vakcinához jutni.

Ezt végül az operatív törzs is elismerte.

Egy teljes nap után pedig végre kiderült a telefonszám, amire egy ország várt.

Egy hete van már az országban az a 74 ezer AstraZeneca vakcina, mellyel a 60 év alatti krónikus betegeket tervezték beoltani. A kormány azt találta ki, hogy hétvégére szerveznek egy nagy tömeges oltást, az érintetteket SMS-ben értesítették arról, hogy hol és mikor kapják meg a vakcinát.

A tömeges oltást azonban nem sikerült megszervezni, káoszba fulladt az igyekezet. Kiderült, hogy sokakat az ország másik végében lévő oltóközpontba hívtak be. Voltak, akik hiába krónikus betegek, nem kaptak üzenetet, és voltak olyanok is, akik annak ellenére kapták meg a behívót, hogy már megkapták az első dózist. A zűrzavar akkora volt, hogy Orbán Viktor pénteki, szokásos rádióinterjújában már arról beszélt, az adatbázis hibái miatt le kellett állítani a rendszert. A kormány azóta is arra célozgat, hogy sokan rossz adatokat adtak meg, illetve elköltöztek, és ezt elmulasztották jelezni. Csakhogy rengeteg példa mutatja, hogy nem ez volt a probléma. Jelentkezett nálunk olyan krónikus beteg is, aki negyven éve él ugyanazon a településen, oda is van bejelentve, mégis átbuszoztatták volna az országon, hogy megkaphassa a vakcinát.

A helyzet fokozódott, majd a kormány bejelentette, hogy akkor inkább lefújják ezt az egészet, folyt köv. jövő héten. És mivel az SMS-re, amit az érintettek kaptak, nem lehetett válaszolni, közölték, hogy lesz majd egy telefonszám, ahol lehet egyeztetni. Erre a nem túl bonyolult számra több mint egy napot kellett végül várni: szombat délben derült ki, hogy a 1818 volt az a szám, amit nem tudott bemondani sem Orbán Viktor, sem Müller Cecília.

Szombaton, miközben a háziorvosok által kiválóan szervezett vakcinázás gördülékenyen zajlott, egyre több olyan hír érkezett, hogy nem is olyan reménytelen a helyzet az oltópontokon. Twitteren posztolta ki valaki, hogy eljátszotta a hülyét, és úgy tett, mintha nem értesült volna az oltás elmaradásáról: elballagott az oltóközpontba, ahol aztán meg is kapta az oltást. Az RTL Híradójában már pénteken arról beszéltek, a központok azt a nagyközönség felé nem kommunikált utasítást kapták, hogy aki mégis bemegy oltásért, mert nem értesült arról, hogy elmarad, azokat oltsák be.

Ezután egyre sebesebben terjedt a hír informális csatornákon: aki kapott sms-t, az menjen el az oltóközpontba, nem fogják visszautasítani.

Ahogy teltek az órák, egyre többen posztoltak arról közösségi oldalakon, írták meg nekünk levélben vagy mesélték el, hogy őket is beoltották. Mivel semmilyen hivatalos forrásból nem lehetett tájékozódni, az infó szájról szájra terjedt, nem lehetett tudni, melyik oltóponton mennyire rugalmasak, de az általános tapasztalat az volt, hogy a szakemberek felkészülten várták, és különösebb akadékoskodás nélkül beoltották őket.

Bár a 444 és más portálok is megírták, hogy nem lehetetlen oltáshoz jutni, a kormány úgy tett, mintha nem történt volna semmi.

Oltásügyben hivatalosan kora délutánig csupán azt tudhattuk meg, hogy „a hétvégén újabb százezer ember kaphatja meg az oltást”. Ezt Kovács Zoltán közölte az MTI-vel. A hír szerint az oltások tovább folynak a hétvégén, de arra nem tért ki, hogy a káoszba fulladt tömeges oltással mi a helyzet.

Ebben a helyzetben üdítő volt látni, hogy az MTI-ben megjelent az Országos Kórházi Főigazgatóság közleménye - csak éppen ez sem arról szólt, mi történt ma, hanem arról, hogy rezidenseket irányít át a kormány a kórházak leterheltsége miatt.

Végül az Operatív Törzs végül válaszolt a hvg.hu kérdésére, és elismerték, hogy azok, akik ma elmentek az oltópontokhoz, megkapták a vakcinát. A felfordulás közepén ezzel magyarázták a helyzetet: „Az oltóanyag az oltópontokon van, aki megjelent és jogosult az oltásra, az meg is kapta.”

Végül bejelentkezett Orbán Viktor is Facebookon, ahol eddig két rész látható vadonatúj videós sorozatából, a Vakcinainfó Extrából. Az első részből kiderült, hogy zajlik a tömeges oltás, illetve hogy újult erővel támad a vírus. A második részben a laptop mellett papírok kerültek elő, melyeket tanulmányozva Orbán arról beszélt, hogy a legfontosabb, hogy mindenki regisztráljon, és hogy még húsvétkor is oltani fognak. A pontos számokat az elé kiterített, színesre nyomtatott dokumentumból olvasta föl.

Arról viszont, hogy mi volt ez az egész mai dolog az AstraZeneca-oltással, nem esett szó.