Megerősítette az operatív törzs, hogy aki odamegy az oltópontra, az megkapja az oltást

Az operatív törzs megerősítette, hogy az oltási akció lemondása ellenére beoltják azokat, akik mégis elmentek a korábban beígért AstraZeneca vakcináért, tudta meg a hvg.hu.

Az eredeti terv szerint a hétvégén beoltottak volna 75 ezer ember az AstraZeneca vakcinájával, de összeomlott az oltási rendszer, ezért olyanok is kaptak behívó SMS-t, akik már korábban megkaptak egy másikfajta oltást, de az is előfordult, hogy valakit a lakhelyétől több száz kilométerre lévő oltópontra hívtak. Miután ez kiderült lefújták az egész oltási akciót, SMS-eket küldtek az érintetteknek, hogy bocsánat, mégsem kell jönni. Ennek ellenére szombaton több olvasónk is arról számolt be, hogy amikor elmentek a korábban megadott időpontban az oltópontra, akkor megkapták a vakcinát.

A hvg.hu kérdésére az operatív törzs is megerősítette, hogy aki odamegy, az megkapja az oltást:

„Az oltóanyag az oltópontokon van, aki megjelent és jogosult az oltásra, az meg is kapta.”