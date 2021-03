Miért szólhatott rá Orbán nyilvánosan a járvány alatt luxusnyaralásokra járó fideszes bárókra?

Több 444 videó?

Szeretném

Illusztráció: Kiss Bence

Sok internetező valamelyik ellenzéki párt vagy egy kormánykritikus internetező viccének hiszi az itt látható, a közösségi oldalakon vasárnap óta terjedő kormányzati üzenetet.



Nem is csoda, hiszen Orbán Viktor fotója mellett a következő idézet olvasható tőle:

Arra kérek mindenkit, hogy a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük tőlük az ilyesmit. Hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat.

De ez nem Jakab Péter szövegíróinak vagy Gyurcsány Ferenc netes stábjának a piszkálódása. Ez a bő évizede rettegett és csodált Orbáni Kommunikációs Gépezet terméke és pont az, aminek látszik: figyelmeztetés a haveroknak, hogy vegyenek vissza.

Itt is érvényesül a klasszikus kacsaszabály: ha hápog, aranyórát tojik, megnyer minden közbeszerzést és túlméretezett Gucci-logó van rajta, akkor az fideszes.

De hogyan lehetséges, hogy a járvány első teljes évének végén, amikor a legnagyobb visszafogottsággal is azt mondhatjuk, hogy a lakosság jobban eleresztett részének sem a luxusnyaralás megszervezése a fő problémája, a sokszor a kritikusai által is istenített Überprofi Gépezet egy ilyen paródiaszerű üzenettel hergelje a túlnyomó többséget?

Mielőtt megpróbálnék válaszolni, a jegyzőkönyv kedvéért fontos rögzíteni, hogy ez az ültetvényesek golfklubjába illő belsős üzengetés nem valami magányos, egyszeri kommunikációs furcsaság.

Pár nappal ezelőtt, egész pontosan március 3-án az Orbánhoz személyesen közel álló és feltűnően lojális Fürjes Balázs Budapest-ügyi kormánybiztos a Facebookján videóban válaszolt arra a kommentelői kérdésre, hogy mit szól a NER-arisztokrácia "bulvárlapokból visszaköszönő, urizáló életmódjához".

Mire Fürjes ezt mondta bele a kamerába:

Egész egyszerűen azt gondolom, hogy van olyan életmód, van olyan luxus, van olyan gyarapodás, vannak olyan szokások, amit egy politikus nem engedhet meg magának. Különösen, ha hatalmon van, és különösen, ha tíz éve van már hatalmon. Az embereket joggal bosszantja az urizálás. Aki nem tud lemondani a luxusról, a méregdrága órákról, a sportkocsikról, a luxusutazásokról, az egész egyszerűen ne álljon politikusnak. Ennyi.

Ez tehát március 3-án került fel a netre. Két nappal később, 5-én hangzott el az a soros minisztelnöki interjú a Kossuth Rádióban, amiben Orbán elmondta a fenti, luxusnyaralásos idézetet, amit a Gépezete kiemelt onnan és március 7-én Kiemelt Üzenetként posztolta ki a Facebookra és az Instagramra.

Szóval a narancsbárók szerénységre intése nem tűnik véletlennek.

De Orbán miért a pórnép helyes irányba terelésére szolgáló tömegcsatornákon üzenget az ő révén milliárdossá lett cimboráinak? Miért nem a kegyeltjeinek reptetésére használt NER-magángép fedélzetén helyeztek inkább el pár személyre szabott szórólapot az érintetteknek, a "húzzátok meg magatokat" üzenettel? Vagy a Hatvanpusztai titkos családi birtoka és a felcsúti házikója között félúton található golfklubban?

A NER első tíz évében jó eséllyel tippeltem volna be, hogy ez a klasszikus "a jó királyt megvezették a rossz tanácsaidói, de most szétcsap közöttük, hiszen a szíve mélyén ő is csak olyan egyszerű fickó, mint te vagy én"-játék egy variációja. Vagyis hogy Orbán, illetve a miniszterelnök kommunikációs stábja úgy csinálnak, mint aki direkt résnyira nyitva hagyta az ajtót, hogy mások is hallhassák, ahogy veszekszik. Ezúttal az elszemtelenedett fideszes politikus-vállalkozókkal.

Az utóbb időben ugyanakkor olyan furcsa jelenségeket lehetett tapasztalni, hogy ez nem 99, csak 93 százalékos tipp.

Reális - bár kicsi - esélye van ugyanis annak is, hogy egyszerű bakiról van szó, amennyiben a netes stáb valamelyik tagja olyat posztolt ki, amit nem kellett volna. Pár napja, múlt pénteken ugyanis kifejezetten éles helyzetben történt ilyen.

Miután Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt egy online tájékoztató videóban, hogy a járvány miatt hétfőtől az óvodákban rendkívüli szünet lesz, az iskolák pedig tantermen kívüli, digitális munkarendre állnak át, addig pár órával később a magyar kormány Facebook-oldalára egy olyan fotó került fel, mely szerint az iskolákban is rendkívüli szünet jön.

Ami heves, de igen rövid pánikot váltott ki, hogy a félrevezető posztot gyorsan leszedjék a kormány oldaláról.

És bár az esély igen-igen kicsiny, az utóbbi hetek káoszának fényében az sem zárható ki 100 százalékosan, hogy Orbán már nem ura a helyzetnek, a civil vendéglátósok kivéreztetése után még gazdagabbá váló politikai üzletfelei önállósodtak és a saját szakállukra járatják csapágyasra a NER-magánrepülőt a Budapest-Maldív-szigetek viszonylaton, miközben az ütemet vesztett Főnök a Facebookon próbálja megfegyelmezni őket.

Vicces gondolat a hanyatló Fidesz-Róma képe, de azért elég valószínű, hogy ezúttal is a legvalószínűbb megoldás a helyes és a klasszikus "Kádár János a kissámliról kanalazza a grízes tésztát"-játék tanúi vagyunk, modernizált verzióban.

Ami viszont akár arra a hátborzongató lehetőségre is utalhat, hogy Orbánék mérései szerint a nagyközönségnek talán bejött az ellenzéki térfél Orbán-szintű populistájának, Jakab Péter Jobbik-elnöknek utóbbi időkben előhúzott trükkje, az úgynevezett parizerpolitizálás. Ami annyit tesz, hogy az ismert politikus mostanában mindennél jobban szeret piros arannyal díszített parizeres kenyerek társaságában mutatkozni, virtigli posztkádári kisemberként.

Meg paprikás krumplival.



Meg gyerekkekel plusz paprikás krumplival.



Bár ez lenne a megoldás! Mert akkor igen szórakoztató választási kampányra számíthatunk, ahol szembenálló felek bélszínrolóval, szalonnával, margarinos kenyérrel és Limo szörpporral beszórt rühes kismacskákkal lövik egymást.



(A címlapkép, ami a cikk tetején is látható, Kiss Bence alkotása.)