Csak egy bukdácsoló cége volt eddig annak az amatőr jéghoki-edzőnek, aki most feltűnt az 55 milliárdos kínai vakcinaüzlet mögött

A kormány egy közvetítőcég révén vesz koronavírus-vakcinát Kínától

A közvetítőcég mögött papíron feltűnő emberek nem ismertek ebben az iparágban

Az egyikük korábban igazolt hokijátékos volt, most pedig ismerősei szerint egy energiaital-gyártó cég alkalmazottja

A cégiratok alapján ez az ember valakinek a megbízásából jár el, de nem derül ki, hogy kit képvisel

A cég körül feltűnik egy ügyvéd, aki már benne volt a botrányt kavart lélegeztetőgép-üzletben is

Múlt csütörtök óta találgatják sokan, hogy kik is a résztvevői annak az óriási értékű, 55 milliárd forintos ügyletnek, amelynek keretében Magyarország hozzájut 5 millió adag kínai gyártmányú koronavírus-vakcinához.

Akkor tette közzé Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter azt a szerződést, amelyet a magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ kötött a vakcinák beszerzésére. Ebből kiderült, hogy a magyar állam nem közvetlenül a kínai oltóanyaggyárral szerződött, hanem egy Danubia Pharma Kft. nevű céggel.

Ennek a cégnek egy Syntonite Med Zrt. nevű társaság a tulajdonosa, tehát ha az üzletből haszon keletkezik, azt ők kapják majd. Bár a Danubia Pharma egy több mint tíz éve működő gyógyszerkereskedelmi cég, a Syntonite csak tavaly novemberben jött létre, és a mögötte feltűnő embereknek nincs ismert kötődése ehhez az iparághoz vagy bármilyen más komolyabb vállalkozáshoz.

A Syntonite vezérigazgatójáról, Tuza Mátéról - aki január óta magát a Danubia Pharmát is vezeti - már pénteken megírta a G7, hogy csak kisebb tanácsadó cégekben volt, illetve van tulajdonrésze. A cégnyilvántartásban három cégét találni, ezek közül egyik sem termelt többet évi néhány millió forintnál.

A cégiratok szerint a Syntonite-ban jelenleg még egy másik férfinek, Gergely Csabának van érintettsége, de neki még ennyi vállalkozói tapasztalata sincs. A cégnyilvántartás szerint korábban mindössze egyetlen cégben volt tulajdonos: a 2008-ban alakult Café Edgár Kft. egyik alapítója volt. A cég nem aratott nagy üzleti sikereket, egy évvel a megalakulása után az adóhivatal már végrehajtási eljárást indított ellene. Gergely 2010 elején kiszállt a cégből, amely végül 2015-ben szűnt meg felszámolási eljárással.



Gergelynek azóta a Syntonite megalapításáig nem volt semmilyen más vállalkozása, és a Direkt36 által megkeresett két ismerőse szerint sem a gyógyszeriparhoz, sem a külkereskedelemhez nem volt semmi köze. A férfi korábban többek között a Ferencvárosi TC és az UTE igazolt jégkorong-játékosa volt, majd 2013-ban visszavonult. A hokitól nem szakadt el teljesen, jelenleg a Zuglói Piranhák nevű amatőr hokicsapat edzője.

Gergely ismerősei hitetlenkedtek, amikor közöltük velük, hogy a férfi az 55 milliárdos vakcinaüzlet hátterében álló cég egyik alapítója. Tudomásuk szerint Gergely egy energiaitalgyártó cégnél dolgozik alkalmazottként. Egyikük visszakérdezett, hogy „nem névazonosságról van-e szó”, és nem lehetséges-e az, hogy összekeverjük valakivel.

A cégnyilvántartásban szereplő személyes adatok – név, cím, anyja neve – alapján azonban egyértelmű, hogy ez a Gergely Csaba érintett a Syntonite Zrt.-ben. A cégben betöltött pontos szerepe ugyanakkor nem teljesen világos. A tavaly novemberi alapításkor ugyanis még részvényesként szerepelt a cégpapírokban, de a legutóbbi, februári keltezésű papírokban már „részvényesi meghatalmazott”-ként hivatkoznak rá. Ez azt jelenti, hogy nem ő a részvények tulajdonosa, hanem ő csak képviseli a tulajdonost például a társaság közgyűlésein. A cégiratokból az nem derül ki, hogy Gergely státusza miért változott, és hogy jelenleg kit képvisel.

Kedd este sikerült elérni Gergely Csabát telefonon, de hiába tettünk fel neki kérdéseket a cégről és a vakcinaüzletről, ő csak azt hajtogatta, hogy "semmit nem tudok erről mondani", majd az egyik kérdésünk közben letette a telefont.

Közvetítőn keresztül jön a kínai vakcina Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Gergely így nem válaszolt arra a kérdésre sem, hogy miként került bele a vakcinaüzletbe. Különböző céges iratok és korábbi sajtóhírek alapján azonban kiderül, hogy egyik ismerősén keresztül kötődik egy olyan üzleti körhöz, amely már feltűnt a koronavírus-járvány kezelésével összefüggésben kötött hatalmas állami ügyletek körül.



A Válaszonline szeptemberben írta meg, hogy egy különös ügylet történt tavaly április 20-án, a járvány első hullámának idején. Aznap kötött szerződést a Külgazdasági és Külügyminisztérium kínai gyártmányú lélegeztetőgépek beszerzésére egy Fourcardinal Kft. nevű céggel, amelyben éppen aznap szerzett tulajdonrészt egy – egyébként épp aznap megalapított – cég, az SRF Silk Road Fund Holding Zrt.

Ez utóbbi céget felerészben egy Dr. Vámosi-Nagy Zsolt nevű ügyvéd alapította. Ahogy azt az Mfor.hu megírta, ez az ügyvéd fizette be az illetéket a vakcina-ügyletben feltűnő Syntonite Med Zrt. cégbírósági bejegyzésekor. A Direkt36 kutatásai szerint Vámosi-Nagy emellett régi ismerőse is a Syntonite-ban résztulajdonos Gergely Csabának. A férfi egyetlen korábbi cégének, a Café Edgárnak a bejegyzését szintén Vámosi-Nagy intézte még 2008-ban. A két férfi ismerősei egymásnak a Facebookon, és 2011-ben több nyilvánosan közzétett fotón is egy bulizó társaság tagjaiként láthatók.

Kerestük Vámosi-Nagy Zsoltot, de nem reagált a megkeresésünkre. Küldtünk kérdéseket a szerződést közzétevő Miniszterelnökségnek és az ügyletben az államot képviselő Nemzeti Népegészségügyi Központnak is, de nem érkezett tőlük válasz.

A kínai vakcina beszerzésének körülményeit sokáig nem lehetett pontosan ismerni. Bár a szerződést már január 29-én megkötötték, azt csak több médium adatkérésének elutasítása után, március 11-én tették közzé végül Gulyás Gergely miniszter Facebook-oldalán.

Magyarország június közepéig 5 millió adag Sinopharm oltást vásárol Kínából, és az erről szóló szerződés szerint a vakcinák darabja 30 euró (plusz 5 százalék áfa). Magyarország két részletben fizeti ki az összesen 150 millió eurót, vagyis jelenlegi árfolyam szerint 55 milliárd forintot. A pénzt a Danubia Pharma gyógyszer-nagykereskedő kapja majd, és ezzel létezése messze legnagyobb üzletét kötötte meg: 2019-es árbevétele még 362 millió forint volt, vagyis a vakcinabeszerzés összértékének százötvened része.

A koronavírussal kapcsolatban nem ez az első, nehezen követhető hátterű állami beszerzés. A Direkt36 korábban több cikkben foglalkozott a kormány lélegeztetőgép-vásárlásai körüli visszásságokkal. Feltártuk például, hogy Kínából extrém drágán vásárolt a magyar állam tavaly lélegeztetőgépeket: a nemzetközi kereskedelmi adatok alapján Olaszországnál több mint tízszer, Németországnál pedig ötvenszer magasabb egységárat fizetett a kormány a gépekért kilogrammonként.

Az első hullám idején történt maszk-beszerzések kapcsán pedig bemutattuk, hogy egy olyan cég lett az egyik beszállító, amelynek az egyik vezetője a maszkok beszerzéséért felelős kormányzati tanácsadónak az apja.

