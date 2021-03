Füves mémmegnyitással indított a világ legjobb sakkozója, a szakkommentátor Lékó Péter is teljesen ledöbbent

Több videót a 444-re!

A sakkvilág egyik fele remekül szórakozik, a másik fele dühöng, miután a világ jelenlegi legjobb játékosa, az egész sportágat alapjaiban felforgató norvég Magnus Carlsen egy egészen fura, főleg füves mémként ismert megnyitással kezdett az amerikai Hikaru Nakamura elleni meccsén a Meltwater Champions tornán.

A történet magyar vonatkozása, hogy az elmúlt években felkapott szakkommentátorrá váló Lékó Péter is láthatóan lefagyott a történtek láttán, miközben a két nagymester csak röhögni tudott:

A meccs olyan értelemben már téttelen volt, hogy mind Carlsen, mind Nakamura továbbjutott már a következő fordulóba, így abban nem volt semmi meglepő, hogy nem akartak egymásnak feszülni, és egy békés döntetlennel letudták a dolgot. A kivitelezés azonban rendkívüli volt: a fehéret irányító Carlsen a legalapabb megnyitással, a király előtt álló gyalog megtolásával kezdett, amit nem meglepő módon Nakamura rögtön viszonzott is. Ezután viszont a norvég nagymester a létező legrosszabb lépést választotta ki, és eggyel előretolta a királyát is.

Ez a megnyitás az úgynevezett bongcloud, azaz bongfelhő megnyitás, és a fűszíváshoz használt bongról kapta a nevét, ami nagyjából onnan ered, hogy ilyen hülye lépés csak betépve juthat valakinek az eszébe. A megnyitás főleg mémként és netes viccként volt ismert, de azért a Wikipedia-szócikke emlékeztet rá, hogy Nakamura már sütötte el élesben is, egy 2018-as online tornán, szóval Carlsen most ellene vetette be saját fegyverét. Nakamura persze leutánozta, és utána még kétszer fel-le tologatták a királyukat, elérve így az automatikus döntetlent.