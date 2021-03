A győri kórházigazgató szerint már most több a beteg, mint amire elegendő személyzet van

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jávor László, a győri kórház igazgatója hétfőn azt mondta Orbán Viktornak egy videokonferencián, hogy legfeljebb 360 embert tudnak ellátni a rendelkezésre álló személyzettel. Szerdán már 371 covidos beteg feküdt a kórházban, közülük 60-an szorultak intenzív terápiára, árulta el Jávor az önkormányzati lapnak, amiről az ugytudjuk.hu is beszámolt.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A kórházigazgatók és a miniszterelnök hétvégi megbeszélését Orbán Viktor is említette a rádióban. Azt mondta, az orvosok, ápolók számával kapcsolatban megnyugtató híreket kapott. „Nagyon komoly emberekről van szó. (...) Nincs köztük zöldfülű” - mondta az igazgatókról. „Mindenkinek van baja”, de Orbán szerint mindenkin látszott, hogy központi segítséggel meg is fogja tudni oldani.

Arra a kérdésre, hogy elegendő szakember van-e a győri kórházban, Jávor azt válaszolta:

„Óriási a nyomás rajtunk. A második hullám novemberi csúcspontjához képest is sokkal nagyobb a terhelés. Ráadásul az oltások egy részét is a mi orvosaink adják be. Az egészségügyi átszervezés során az orvosok 98, a nővérek több mint 97 százaléka aláírta az új szerződést. Ez százalékosan jó arány, de minden egyes szakember nagyon hiányzik a rendszerből. A kórház szakembergárdája szinte emberfeletti erővel dolgozik a betegek megmentése, gyógyítása érdekében.”

A kormány szerint álhír a kapacitásprobléma

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, Svéd Tamás múlt héten azt mondta a 444-nek, hogy az egészségügy a kapacitások vége felé jár, nem az ágyak vagy a lélegeztetőgépek, hanem a szakszemélyzet hiánya miatt. Akkor országosan 8500 koronás fertőzöttet ápoltak kórházban, most több mint tízezret. Szerinte nem érdemes nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, mert az az ellátás rovására megy. Most hasonlóan nyilatkozott nekünk egy fővárosi orvos is.

Amikor írásban kérdezhettük erről Gulyás Gergely minisztert, azt válaszolta: „A helyzet az, hogy intenzív kapacitás és lélegeztetőkapacitás is rendelkezésre áll, és az ehhez szükséges személyi állomány is biztosított”.

Múlt héten több orvos név nélkül arról nyilatkozott, hogy már rangsorolni kell, kiket küldenek tovább intenzívre, pedig akkor több ezerrel kevesebb fertőzöttet ápoltak kórházban, mint most. Svéd Tamás is azt mondta, tart tőle, hogy ez egyre gyakoribb lesz.

Gulyás csütörtökön álhírterjesztéssel és felelőtlen nyilatkozatokkal vádolta a Kamarát, amelynek vezetősége kérdésünkre nem akart reagálni a miniszter szavaira.

Mosonmagyaróvár is teljesen megtelt

Jávor szerint a Győr környéki intézmények közül a mosonmagyaróvári kórház is teljesen megtelt, a győri kórháznak kellett átvenni az ottani a gyermekgyógyászati, a szülészeti, majd pár nap múlva a sebészeti és a traumatológiai osztályos betegek ellátását is. Csornán covid-osztállyá alakítottak egy 46 ágyas belgyógyászatot. Elmondása szerint hat covidos beteget Győrből Sopronba irányítottak. Úgy látja, sokat segítene, ha más megyei kórházakkal is együttműködhetnének a betegek elosztásában, és lát is erre irányuló szándékot az országos egészségügyi vezetésében, de nem fejtette ki, ez mit jelent pontosan. „A Zala megyei kórháznak például csak 17 százalékos a Covid-telítettsége. Előbb-utóbb elkerülhetetlennek látom, hogy oda – vagy más alacsonyabb Covid-telítettségű környező megyékbe – tudjuk irányítani a betegeket azokból az intézményekből, amelyek már nem képesek több embert fogadni. Az is megoldás lehetne, ha ideiglenesen onnan hoznának át szakembereket a teljesen telített kórházakba.”

A kormány országosan sem árulja el az intenzven levő fertőzöttek számát (ez nem esik egybe teljesen a lélegeztetőn levők számával, ami nyilvános), de Svéd Tamás szerint a napi ellátás során még fontosabb lenne, hogy tudja, mennyi szabad ágy van a szomszéd kórházban. Ez viszont covidos betegeket ellátó orvosként számára sem hozzáférhető adat.

Merkely Béla, a Semmelweis egyetem rektora decemberben azt mondta, ezer lélegeztetett betegnél hosszú távon nem bír el többet az ellátórendszer. Ezt már a hétvégén meghaladtuk.