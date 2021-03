Már a BKV-sofőrök 10 százaléka kiesett a koronavírus miatt

Több videót a 444-re!

Kedden a BKV járművezetőinek 10,7 százaléka volt betegállományban, árulta el az RTL Klub Híradójának Bolla Tibor vezérigazgató. A vállalat keddi adatai szerint 536 dolgozójuk van karanténban, és eddig 1750-en estek át igazoltan a fertőzésen, ami a teljes dolgozói létszám ötödét jelenti. A koronavírus miatt eddig 9 BKV dolgozó halt meg.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint ha ilyen ütemben nő a fertőzésszám, akkor egy-két héten belül érezhető lesz a munkaerőhiány. Ezért szeretnék, ha soron kívül beoltanák a járművezetőket.

Bolla is arra kérte a kormányt, hogy mielőbb oltsák be a közlekedési dolgozókat, Bolla szerint a saját üzemorvosaik is be tudnák adni a vakcinákat, ha megkapnák az oltóanyagot. Azt mondta, hogy ha nem durvul tovább a járvány, akkor még el tudják látni a feladataikat a következő hetekben is. A szakszervezet viszont arra panaszkodott, hogy a végállomásokon felállított szűk pihenőhelyiségekben lehetetlen betartani a védőtávolságot.