A 70-eseket nagyobb arányban oltottuk be eddig, mint a 80 év felettieket

A 70-79 évesek közel 60 százaléka kapott oltást eddig Magyarországon az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján, amelyek nem naponta frissülnek, ezért némileg eltérhetnek az aktuális állástól. A legidősebb, 80 feletti korosztály ehhez képest valamivel kisebb arányban, 58 százalékában jutott vakcinához.

A 70-es korosztályban így a legjobban állunk most az Európai Unióban, sőt ugyanez igaz a 60-asokra és az 50-esekre is. A legidősebbeket azonban több országban 80 százalék feletti arányban oltották már be.

Szombatra jelentősen megnőtt a két oltással védettek száma, valószínűleg annak köszönhetően, hogy elkezdték beadni a második körre félretett, 250 ezer adag Sinopharm-vakcinát.

Közben a harmadik hullám adatai továbbra is tragikus képet festenek, még ha a kórházban levő fertőzöttek száma - megmagyarázhatatlan oknál fogva - stagnál is. Látványos tempóban csökken az elhunytak átlagéletkora:

Az áldozatok korcsoport szerinti bontásában is látszik, hogy míg csökken a legidősebb elhunytak részaránya, a fiatalabbaké növekszik.

