Kígyózó sor a kismamák oltópontjánál, a Semmelweisen ezer nőt oltottak be

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Rengetegen jelentek meg szombaton a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontokon. Az intézmény közleménye szerint délutánig hivatalosan nagyjából százan foglaltak időpontot, de ennek a látszámnak a többszöröse jelent meg. Azt írják, ezer nőt oltottak be egy nap alatt.

A Telex is kígyózó sorokról számolt be, a lap szerint sokan úgy kaptak oltást, hogy semmivel sem tudták igazolni, jogosultak rá. Nem is kérték tőlük sem orvosi beutalót, sem terhesgondozási kiskönyvet vagy a gyerek oltási könyvét.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ez azonban egyszeri alkalom lehetett. A Semmelweis Egyetem a jövőben „csak azokat a várandósokat oltja be a hétvégén, akik a megfelelő beutalóval és várandósgondozási kiskönyvvel érkeznek”. A szoptató kismamáktól azt kérik, a jövő hétre kérjenek maguknak időpontot.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken engedélyezte a várandósok koronavírus elleni oltását, és szombattól az orvosi egyetemek külön oltópontokon, soron kívül fogadják a várandós és a szoptató anyákat, ahova háziorvosok és nőgyógyászok utalhatják be őket.