Felkészülnek a konténerhajó kipakolására

Az egyiptomi elnök, Abdel Fattáh esz-Szíszi vasárnap elrendelte a Szuezi-csatornát elzáró teherhajó részleges kirakodásának előkészítését. A hajót előző nap sikerült ugyan megmozdítani, de még mindig nem lehet tudni, mikorra szabadítható ki teljesen a homokágyból.

A 400 méter hosszú hajó kiszabadításán mások között a Boskalis nevű holland cég dolgozik vontató- és kotróhajók segítségével és a dagályok kihasználásával. A munkások így ünnepeltek a néhány méteres haladást szombat este:

Az Ever Given nevű, panamai bejegyzésű konténerszállító kedd reggel fordult keresztbe a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna déli végének közelében, egy szűk szakaszon, ahol egyszerre csak egy irányban közlekedhetnek a hajók. A balesetet az üzemeltető Soei Kiszen japán cég szerint az erős szél okozta, a hatóság szerint emberi mulasztás és műszaki hiba is lehetséges.

Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját. A hajóból már kiszivattyúztak 9000 tonna ballasztvizet, az orr környékéről elkotortak mintegy 20 ezer tonna homokot, de ez még kevés. A Boskalis vezérigazgatója azt mondta: reményei szerint legkésőbb a jövő hét közepére sikerül kiszabadítani a hajót.

Egy holland tengeri mentőcég és a Szuezi-csatorna Hatóság szakértői most azt fontolgatják, hogy a hajón lévő

18 300 konténer egy részét darukkal leemelik.

Na, tessék pakolni lefele fele Fotó: AHMAD HASSAN/AFP

A Szuezi-csatorna Hatóság elnöke korábban azt mondta, nem lehet tudni, mikorra szabadítható ki a hajó, de ez akár gyorsan is megtörténhet. Reményét fejezte ki, hogy nem kell kipakolni a rakományt, de erre is felkészültek: egy daru áll a parton. Már hatszáz konténer kirakodása is sok időt venne igénybe, ami arra késztetheti a várakozó hajókat, hogy másfele kerüljenek. A hatóság fontolóra vette, hogy áthaladási árengedményt ad a blokkolt víziút miatt veszteglő hajóknak. Mint mondta, a közlekedés leállása naponta hozzávetőleg 14 millió dollár (4,3 milliárd forint) bevételkiesést okoz.

A csatorna két végén már összesen 369 hajó, köztük 25 olajtanker vár arra, hogy átkelhessen. A 193 kilométer hosszú csatornán halad át a tengeri világkereskedelem körülbelül 12 százaléka. Zavartalan forgalom esetén ez naponta mintegy 50 hajót jelent.

Várakozó hajók a csatorna bejáratánál, március 27. Fotó: MAHMOUD KHALED/AFP

A szerencsétlenség a túlglobalizált gazdaság sebezhetőségét is megmutatja: ahogy egyre inkább függünk egymástól, úgy vagyunk egyre inkább kitéve az ehhez hasonló szituációknak, melyek felbukkanását soha nem lehet előre megjósolni. Szíriában már korlátozni kell az olajszármazékok felhasználását, mivel félő, hogy az olajszállítók elakadásával veszélybe kerül alapvető szolgáltatások, így kórházak, vízművek energiaellátása. (CNN, Aljazeera, MTI)