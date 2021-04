A Magyar Orvosi Kamara szerint be kéne engedni az újságírókat a kórházakba

A héten a független magyar szerkesztőségek nyílt levélben kérték a kormányt, hogy biztosítsák a sajtó számára a lehetőséget, hogy pontos képet adhasson a járvány hazai helyzetéről, azaz az orvosok, ápolók beszélhessenek szabadon, illetve Európa számos országához hasonlóan nálunk is váljon láthatóvá, milyen állapotok vannak a covid-osztályokon.

A kérésre előbb Kovács Zoltán kormányszóvivő („A kórházakban gyógyítani kell, és nem kamerázni”), majd közvetve Orbán Viktor miniszterelnök is reagált („nem most van itt az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba, hogy kamuvideókat, vagy álhíreket gyártsunk.")

A miniszterelnök reakciója után az Alfahír megkereste a Magyar Orvosi Kamarát, hogy ők mit gondolnak a kérdésről. A kamara elnöksége pedig közölte, hogy messzemenőkig elkötelezettek a transzparencia mellett, a járvánnyal kapcsolatos kérdésekben számtalan alkalommal kérték a kormányzatot ennek megvalósítására.

"Hisszük, hogy a polgárok alapvető döntéseinek (oltás, korlátozó intézkedések fegyelmezett betartása) meghozatalát elősegítené, ha szembesülnének a valós helyzettel, azzal, amit az egészségügyi dolgozók nap mint nap átélnek"

- írták válaszukban. Kiemelték azt is, hogy ugyanakkor ellenzik a tájékoztatás mindennemű politikai felhasználását, vonatkozik ez mind a politikusokra, mind pedig a sajtó képviselőire.

A Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) részéről dr. Tóth Judit Mária alelnök mondta el a lapnak, hogy nagyon fontos lenne, hogy a sajtó munkatársai bejuthassanak az egészségügyi intézményekbe, és objektíven bemutathassák azt, hogy milyen heroikus küzdelem zajlik a kórházakban. Hangsúlyozta, hogy nem a szenzációhajhász képsorokra kell gondolni, és szerinte a sajtó is objektív tájékoztatásra törekedne, a személyiségi jogok figyelembevételével, a betegek arcának kitakarásával, és csak azok az egészségügyi dolgozók jelenhetnének meg a tudósításokban, akik ehhez hozzájárultak.

„Nem gondoljuk, hogy ezzel akadályoznák az a kórházban zajló munkát, sőt, azzal, ha a tudósítások következtében az emberek komolyabban vennék a járványügyi szabályokat, csak segítenék az egészségügyi dolgozókat abban, hogy csökkenjen rajtuk a jelenlegi nyomás. Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a járványnak minél hamarabb vége legyen”

– mondta el az Alfahírnek a szakszervezet alelnöke, aki hozzátette azt is, hogy Olaszországban, az Egyesült Államokban, Romániában, Szlovákiában is tudósítottak a kórházakból, és ez nálunk is alapvető fontosságú lenne.

Így a társadalom jobban megértené, elfogadná, és betartaná a járvány lassítása érdekében meghozott korlátozásokat. Mert még mindig azzal szembesülünk, hogy sokszor igazoltan pozitív emberek sem tartják be a karanténszabályokat, és elmennek bevásárolni, ezáltal terjesztve a járványt – tette hozzá a MOSZ alelnöke. Tóth szomorúnak nevezte, hogy sokan csak akkor hiszik el, hogy baj van, amikor saját maguk vagy szerettük kerül súlyos állapotban kórházba.