Orbán szerint a kötelező oltás Magyarországon nem lenne járható út

A Magyar Orvosi Kamarához hasonlóan Orbán Viktor is óvatosságra intett Húsvét idejére péntek reggeli rádióinterjújában a Kossuth Rádióban. Mint a miniszterelnök fogalmazott, vissza kell vennünk abból, ahogy békeidőben szoktunk eljárni ilyenkor. Fenn kell hagyni a maszkot, tartani kell a távolságot, de akik be vannak oltva, azok szabadabban tudnak mozogni és családot látogatni, tette még hozzá.

Sajnos Orbán nem emelte ki, de fontos észben tartani, hogy egyetlen oltás után még semmiképp sem szabad így eljárnunk, és a második oltás után is még több napot kell várni, mire kialakulhat a megfelelő védettség.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy több mint 260 halottat és több mint 9000 fertőzöttet jelentettek az operatív törzs reggeli ülésén, de ezt Orbán szerint már párba kell állítani a beoltottak számával: 2,135 millió ember már megkapta az első oltását, és 860 ezer fölött van azoknak a száma, akik már a második oltásukat is megkaptak.

Orbán ismét elmondta, hogy van egy világos menetrendje a vakcinák érkezésének, a kisokosa (amit a kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni), és ez alapján úgy látják, hogy a fertőzöttek, a halottak, illetve a beoltottak közötti arány szépen javulni fog a következő 2-3 hétben. Az operatív törzs előrejelzése szerint az április 4-ére végződő héten 2,356 milliónál lesz a beoltottak száma, míg egy héttel később, április 13-a környékén meghaladhatják majd a 3 milliót, illetve egy héttel később a 3,5 millió főt.

Orbán elmondta azt is, hogy azt látják, most már a nyugati vakcinák is pontosabban érkeznek (a miniszterelnök azt is mondta, hogy a keleti vakcinák eddig is rendben érkeztek, de az orosz Szputnyik V esetében ez nem így történt.) Húsvét után pár nappal, amikor elérjük majd a 2,5 millió oltást, akkor megkezdődik a fokozatos nyitás: óvatosan, biztonsági szabályok mellett, de újra kinyithatnak az üzletek, 10 négyzetméteren egy személy tartózkodhat majd.

Április 19-én pedig kinyitják az óvodákat és az iskolákat is, és 3-3,5 millió beoltottnál jön majd a nyitás következő szakasza, de erről csak jövő pénteken közöl majd részleteket. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az első és talán a második hullámot meg lehetett állítani korlátozásokkal, de a harmadikat nem lehet, maximum lassítani. Itt csak a vakcina segít.

A miniszterelnök ezután belebonyolódott egy gondolatmenetbe, melyben a nyugati országok gyarmattartó időkből származó felsőbbrendűségét, a kelet felé tolódó erőcentrumokat, a brit titkosszolgálat friss elemzését, illetve hasonló dolgokat említett.

Szóba került az is, hogy mi lesz akkor, ha esetleg idővel több vakcina lesz az országban, mint ahányan regisztráltak. A regisztráltak száma jelenleg 3,7 millió fő, és lehet tudni, hogy áprilisban-májusban rengeteg vakcina érkezik majd az EU-s beszerzésből. Orbán elmondta, hogy őt is foglalkoztatja ez a kérdés. Elmondta, hogy a 65 év fölött regisztráltak 81 százalékát beoltották már legalább egyszer, és reméli, hogy jövő péntekig mindenki megkapja majd legalább az első oltását közülük: 250 ezer ember van, aki elmúlt 65 éves, és még egyetlen oltást sem kapott. És ugyan 65 év fölött arányaiban többen regisztráltak az országos átlagnál, de ebből a korcsoportból sem mindenki, így próbálják folyamatosan elérni és meggyőzni azokat, akik még nem tettek így.

Orbán szerint is elképzelhető olyan pont, hogy több oltás lesz itthon, mint ahány oltandó ember. Emiatt az operatív törzs egy hetet kapott, hogy megnézzék, be lehet-e oltani a 16 és 18 év közötti fiatalokat. Egyes nyugati országokban ezt már elkezdték a Pfizer vakcinával.

Emellett felmerült, hogy ha meglesz a 3-3,3 millió beoltott, akkor átbillen majd a járvány, csökkenhet a fertőzések és a halálok száma, és elképzelhető, hogy akinek lesz védettségi igazolása, az kaphat könnyítéseket: újranyithatnak a szállodák, a kulturális élet. És ha az emberek látják majd, hogy szolgáltatások csak a védettség révén elérhetőek, akkor Orbán szerint fellendülhet majd a regisztráltak száma.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy kötelezővé kéne tenni az oltást,

a miniszterelnök elmondta, hogy nem diktatúrában élünk, hanem szabad országban, és a magyarok eleve nagyon kényesek az ilyesmire, ezért a kötelező oltás a felnőttek esetében nem járható út.

Az utolsó kérdés úgy szólt, hogy az egészségügyben dolgozók mikor pihenhetnek majd, mire Orbán hősöknek nevezte az orvosokat, ápolókat, háziorvosokat, és elmondta, hogy ez egy olyan húsvét lesz, ami sokaktól többleterőfeszítést igényel majd. Mi is dolgozunk, oltunk-oltunk egész hétvégén, mondta a miniszterelnök, aki elmondta, hogy épp péntek reggel tárgyalt Pintér Sándorral arról, hogyan felügyeljék a hétvégi oltásokat. A végén Orbán Viktor még azt üzente a hallgatóknak, hogy ne beszéljünk az oltás ellen, ne beszéljünk az egészségügy összeomlásáról, mert ezzel leértékeljük az orvosok és ápolók munkáját, akik tesznek azért, hogy az egészségügy ne omoljon össze. Majd elmondta, hogy lesz magyar feltámadás, úton vagyunk a szabadság felé.