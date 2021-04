Egy új-zélandi városban képletes tojásvadászat helyett szó szerinti nyúlvadászattal köszöntik a húsvétot

A húsvét Jézus Krisztus feltámadása mellett általánosabb értelemben is az újjászületés ünnepe, a keresztény hagyomány ebben ráépült a kereszténységet megelőző idők természetvallásainak tavaszünnepére is. Új-Zéland déli szigetén azonban nyulak százainak ez a pusztulás napja:

Alexandrában ilyenkor rendezik a Nagy Húsvéti Nyúlvadászatot, ami nem egy átvitt értelemben vett vadászat, mint Európa németek lakta vidékein a tojásvadászat, amikor bokrokba elrejtett édességeket kutatnak a gyerekek. Hanem nagyon is szó szerinti vadászat, mely során ezrével mészárolnak le ott kártevőként számon tartott nyulakat, gyérítve ezzel az állományt.

A helyi Lions klub már több mint 25 éve rendezi meg adománygyűjtő rendezvényként a húsvéti nyúlvadászatot, támogatva ezzel a nyúlkártól szenvedő helyi gazdákat. Dave Ramsey szerint a nyúlvadászat minden évben nagyon várt társasági esemény is, az ország minden tájáról összesen 25, tizenkét fős vadászcsapat érkezik a hétvégére. Ramsey szerint a nyúlvadászatról sokan vallási ünnepre, vagy gyermekeket szórakoztató eseményre asszociálhatnak, nekik azt üzente, hogy a szó szerinti nyúlvadászaton is sok gyerek vesz részt.

Idén aztán lesz alkalmuk mészárolni. A hagyományosan 24 órán át tartó eseményt idén meghosszabbították 52órára, mert az elmúlt években zsinórban háromszor is elmaradt a rendezvény: 2018-ban a hatóságok egy nyúlvírus elszabadításával igyekeztek gyéríteni az állományt, 2019-ben tűzvész pusztított a környéken, tavaly pedig a koronavírus miatt volt vesztegzár alatt az ország.

Idén tehát nagypéntek reggel nyolctól húsvét vasárnap délig vadászhattak nyulakra a csapatok, sikerült is lemészárolniuk 11968-at - és még 555 hermelint, oposszumot, pulykát és más kártevőt vegyesen. Ramsey szerint ez szép eredmény, bár szerinte összességében nincs nagy hatással a nyúlpopulációra annak mérete miatt. Az Új-Zélandra a 19- században betelepített nyulak természetes ragadozók hiányában teljesen leuralták Közép-Otago vidékét, ahol Alexandra városa is van. Bár a helyi tanács kötelezi a környék földműveseit a nyúlpopuláció kordában tartására, Ramsey szerint ez lehetetlen küldetés. Ezért is lehet, hogy a húsvéti mészárlás ellen az elmúlt másfél évtizedben még csak tiltakozás se volt. "Ezek kártevők, és a közösség támogatja [a levadászásukat]" - mondta a Guardiannak.