Két héttel meghosszabbították a teljes zárlatot Bécsben

"Aki egyszer is beszélt kórházban dolgozókkal, egészen másképpen tekint a dolgokra" - mondta Bécs polgármestere hétfőn, amikor bejelentette, hogy két héttel, május másodikáig meghosszabbították a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett teljes zárlatot.



"Tudom, hogy a zárlat meghosszabbítása nem fog osztatlan sikert aratni, de a jelenlegi helyzetben szükségszerű és elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk a kórházakra és főleg az intenzív osztályokra nehezedő terheket"

- mondta Michael Ludwig. Az osztrák fővárosban továbbra is zárva maradnak az üzleteket, és a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatások. Lényegileg csak az alapvető élelmiszereket áruló boltok, illatszerboltok és gyógyszertárak vannak nyitva. A iskolákat legkorábban április 26-án nyithatják ki. A meghatározott helyeken továbbra is kötelező FFP2-s maszkot viselni. Miután Bécs bejelentette a hosszabbítást, hasonlóan döntött Alsó-Ausztria is. Burgenlandban egyelőre nem döntöttek a a jelenleg április 18-áig tartó zárlat kiterjesztéséről. (MTI)