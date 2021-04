Mianmarban a hadsereg pénzt számol fel azoknak, akik vissza akarják kapni a tüntetések során elhunyt hozzátartozóik holttestét

A katonaság 85 dollárt számol fel azoknak a családoknak, akik szeretnék megkapni azon hozzátartozóik holttestét, akiket a biztonsági erők öltek meg a legutóbbi összecsapásokban, írja a CNN.

Pénteken a Ranguntól hatvan kilométerrel északkeletre található Bago városban a katonák 82, a junta ellen tiltakozó tüntetőt lőttek le. Egy Bagóban élő szemtanú a CNN-nek azt mondta, a hadsereg pénteki rajtaütése óta a környéken nincs internet, a városból pedig sokan menekültek a közeli falvakba, mert a biztonsági erők elkezdték átkutatni a házakat.

Gyászolók Mianmarban 2021. április 11-én, annak a temetésén, aki azután halt meg, hogy egy ellenőrző pontnál menekülni próbált a biztonsági erők elől Fotó: HANDOUT/AFP

A Politikai Foglyokat Támogató Egyesület (AAPP) vasárnapi közlése szerint már több mint 700 ember halt meg a katonai hatalomátvétel elleni, február 1. óta tartó tüntetéssorozatban. A volt Burmában a katonaság február elején vette át a hatalmat a demokratikusan megválasztott kormánytól. Az azóta tartó tüntetéseket még úgy sem sikerült letörnie a hadseregnek, hogy éles lőszert vetett be a tiltakozók ellen. Eddig több mint háromezer tiltakozót tartóztattak le, ennek ellenére most vasárnap is sokan tüntettek országszerte. (CNN/MTI)