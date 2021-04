Egy nő a Szentlélek és Orbán Viktor együttes hatására freestyle rappelni kezdett a miskolci szentmisén

A Magyarországon is elég népszerű karizmatikus kisegyházak miséin nem számítanak ritkaságnak a nem hívő többség számára leginkább az ördögűzéses filmekből ismerős jelenetek: gutaütéses rángatózás, vitustánc, hisztérikus nevetés és az úgynevezett nyelveken beszélés. A karizmatikusok - ebbe a csoportba sorolható például a Hit Gyülekezete és Orbán Gáspár rövid életű Felháza is - többek között abban hisznek, hogy a Szentlélek közvetlen eltöltheti a hívőket, és jól látható és hallható adományokban részesítheti őket.

Ilyen adomány lehet az is, ha az emberből egyszer csak szabadstílusú rapper válik. A magyar internet aktuálisan talán legnépszerűbb freestyle rap felvételének eredetije a miskolci ÚjSzövetség Gyülekezet nevű karizmatikus kisegyház miséjén készült. (Az egyházat Ráki Tamás apostol alapította.) Valaki rátalált, és pillanatok alatt népszerű lett, hogy a leszedése után az új sztár az alanti videó legyen, ami abban különbözik az eredetitől, hogy zenei alapot kapott. Ha lendületet akarsz adni a napodnak, tekerd fel a hangerőt és irigykedj:

Annak pedig, aki írásban is szereti élvezni a dalszövegek finomságait, itt az átirat, ami alapvetően egy hős Youtube-kommentelő, Ragut munkája, amibe utólag én is beledolgoztam egy kicsit:

És most kiáltunk uram sákreválá nojti, kriválá nojti, kriválá nojti, kriválá nojti, kriválá nojti /

a kormányunkért és így áldjuk meg Orbán Viktort /

Hálát adok azért uram hogy van neki már veled kapcsolata /

Hálát adok azért uram sakrebala nojti bikrima kabara bajtoszi pont történeteset őt, őt adtad miniszterelnöknek /

erre a nehéz időre, erre a nehéz időszakra és uram /

sok nyíl éri őt és sok kritika /

de most felkiáltunk egy akaraton uram /

holy holy holy holy holy /

köszönjük uram hogy van neki kapcsolata teveled /

köszönöm uram hogy a te általad uralkodnak a királyok /

és hálát adok azért a bölcsességért uram amit adsz neki ebben a nehéz időben /

ale nojti krivale krivale és a kenetengyő /

holy holy holy /

jöjjön uram és törje meg az igát az egész lényén uram /

sákre vale nóti dikbrekkiri /

és köszönjük azért azt a szabadságot, amibe amibe itt lehetünk uram /

és köszönöm azt ale nojtikriba /

hogy akik akik ott vannak a kórházba és ott vannak uram azokon a helyeken ahol ott a pusztít a halál /

köszönöm uram hogy te lementél a seholba, lementél és a betegség szellemét a halál szellemét /

ALEKRIBA AF HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY HOLY / MEGTÖRTED URAM SAKREBA LEFEGYVEREZTED A BETEGSÉG A BŰN ÉS A BETEGSÉG KÉRDÉSE MEGOLDÓDOTT /

ALE NOJTIKRI VALE NOJTIKRIBA ALEKRIBA ÉS AZT AKI AKI EZT A NEVET SEGÍTSÉGÜL HÍVJA A JÉZUS NEVÉT /

ALEKRIBA KAVARAVAJTUSZI ÉS A KORMÁNY IS URAM MIT TUD TENNI ALEKRIBAJTUTUTU KI KIT TUD SEGITSÉGÜL HÍVNI? /

Téged tud segítségül hívni Orbán Viktor is uram /

és az egész parlament és az egész polgármesteri hivatal is mert itt senki nem tud semmit tenni csak te, a te neved Uram!