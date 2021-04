Egy év börtönre ítélték Jimmy Lai hongkongi ellenzéki médiavállalkozót

A pekingi vezetés éles kritikusaként ismerik Hongkongban Jimmy Lai médiavállalkozót, az Apple Daily nevű lap tulajdonosát, akit egy év börtönre ítéltek a Kínai Népköztársaság bírái.

Lai is részt vett egy 2019 augusztusi, demokráciapárti tiltakozás szervezésében, amikor a tüntetők a hatóság szerint engedély nélkül elhagyták a demonstráció helyszínéül jóváhagyott parkot, és elvonultak a közeli kormányzati irodákhoz is. A vonulás egyik fő oka az volt, hogy 1,2 millió ember gyűlt össze, és a tömeg egy idő után már nem fért el a parkban. Két hete derült ki, hogy a vállalkozót más köztiszteletben álló hongkongiakkal együtt bűnösnek találták, de a büntetés mértékét csak most hozták nyilvánosságra.

Más vádakat is felhoztak vele szemben, decemberben még csalásra hivatkozva tartóztatták le.

Jimmy Lai Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Az Apple Daily a héten közölte Lai börtönből küldött levelét. Ebben az újságírók felelősségéről, az igazságkeresés fontosságáról írt. Az ítélet előtt nyilatkozott a BBC-nek is: elmondta, hogy annak idején Kínából érkezett egy dollárral a zsebében, és mindent Hongkongnak köszönhet - talán most jött el a törlesztés ideje.

Lai 1995-ben alapította az Apple Daily-t, ami bulvárlapként indult, de a 2000-es években megszaporodtak benne a politikai témák, és az autoriter vezetés nyílt kritikusává vált.