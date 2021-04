Egy tajvani pár 37 nap alatt négyszer házasodott össze, és háromszor vált el, hogy extra nászutas szabadságot kapjanak

A tajvani munkaügyi törvények szerint a friss házasoknak nyolc extra szabadnap jár, ezt nászút-szabadságnak nevezik. Egy pár ezt kihasználva 37 nap alatt négyszer házasodott össze, és háromszor vált el, hogy a férj mind a négy házasságkötésért megkaphassa a kötelezően járó szabadságot, összesen 32 napot.

Tömeges katonai esküvő Tajvanon. A kép illusztráció. Fotó: WALID BERRAZEG/Hans Lucas via AFP

A férfi tavaly májusban be is nyújtotta a kérelmét a több mint egy hónap szabadságra, de a munkáltatója, egy bank csak egy házasság után akarta neki megadni a napokat. A férj ezért a tajpeji városi munkaügyi osztályhoz fordult, ami akkor 710 dollárnyi összegre meg is büntette a bankot a szabály megszegéséért.



Nemrég azonban visszavonták a bírságot, a munkaügyi osztály vezetője ugyanis úgy döntött, hogy a város újra megvizsgálja és talán meg is változtatja a szabályozást. Annak érdekében döntöttek így, hogy elkerüljék, hogy más párok is ezt a kiskaput kihasználva jussanak extra szabadnapokhoz.

„A törvény az emberek érdekében létezik, ezért nem szabadna rosszhiszeműen cselekedniük” - mondta az ügyről Huang Shanshan, Tajpej alpolgármestere. (Insider)