Jakab Péter arról kérdezte Orbánt, hogy férfi-e vagy gyerek

Cikkünk frissül.

A napirend előtti kérdések és interpellációk után az ellenzéki képviselők Orbán Viktorról kérdezhettek a Parlamentben.

Jakab Péter piros lapot mutatott Orbánnak, aki az ellenzéket oltásellenességgel vádolta.

(A kormánypárti képviselők kormánypárti képviselőknek feltett kérdéseit ezúttal sem közvetítjük.)

Jakab Péter még nem látott olyan gyáva alakot, mint Orbán

Jakab Péter azt mondta Orbánnak, még egy olyan gyáva alakot, mint ő, nem látta, férfi-e egyáltalán, vagy gyerek, aki nem ismeri el, hogy valami rosszat csinál. Latorcai János figyelmeztette, hogy el fogja venni tőle a szót. Jakab azt mondta, Orbán azt ígérte, mindenért vállalja a felelősséget, de világelsők vagyunk halálozásban, közel félmillió embernek már nincs munkája, Orbán meg gyáván másra mutogat, Brüsszelre, Sorosra, az ellenzékre. Orbán 2010 óta kétharmaddal, egy éve felhatalmazási törvénnyel irányít, mégsem kezeli a válságot. Haverok meg foci, ugye? – kérdezte. Jakab azt mondta, ez az ország mindig veszteni fog, amíg Orbán van az élen, cserét kellene kérnie, de csak másra mutogat.

Jakab Péter, az Jobbik frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Orbán Viktor erre elmondta, milyenek az aktuális járványügyi adatok. Azt mondta, a halál komoly dolog, kellő komolysággal kell róla beszélni, de a Jobbik frakcióvezetője faragatlan és nyegle, ezt visszautasítják. Orbán azt mondta, ők a halottaikat megsiratják, a rokonaikat támogatják, és az országot újraindítják, mert „az élet élni akar”.

Jakab erre megkérdezte, Orbán vállalja-e a felelősséget, vagy jön a süket szöveg, hogy az ellenzék oltásellenes, csak mert megbízható vakcinákat akarnak. Azt kérdezte, a kormány víruspárti-e akkor, ha szurkolókkal tömik meg a stadionokat. Egy piros lapot mutatott fel, azt ígérve, hogy Orbán mehet jövőre az öltözőbe, és lesz rajta rács is. Latorcai szólt, hogy Jakabot kénytelen figyelmeztetni, mert szemléltetést alkalmazott, és nem egyeztetett előre.

Orbán azt mondta, elérhető az EU-s adatszolgáltatás, látható, hogy Magyarország a halálozási helyezésekben hátulról a 9., ennyit erről. Az ellenzék szerinte igazságtalanul támadja a magyar egészségügyi dolgozókat, mert szemben az állításaikkal képesek ellátni a betegeket, ezért a Fidesz-KDNP mögöttük áll, és támogatja őket. Ezzel szemben az ellenzék oltásellenes, mert lebeszéli az embereket az oltás felvételéről, aki ebbe belehal, az az ő felelősségük, emberéletek száradnak a lelkükön – mondta.

Szakács László: Orbán a kormánya melyik részében nem bízik?

Az MSZP-s Szakács László azt kérdezte, miért nem az emberekre költik a pénzt, amikor a Mátrai Erőműre, a Moto GP-re és hasonló beruházásokra többet költöttek, mint a munkavállalók megsegítésére, közben pedig magánalapítványokba szervezik ki a közvagyont.

Orbán azt mondta, kétszer adtak bértámogatást, amivel munkahelyeket mentettek meg, a vállalkozások ezen felül beruházási támogatást kaptak, és hitelprogramokra vállaltak garanciát. Említette, hogy kisvállalkozások igényelhettek hitelt, felére csökkentették az iparűzési adót, és eltörölték a teraszbérleti díjakat is.

Szakács azt mondta, ugyanebből a válságkezelési keretből mentek 60-70 milliárdok űrkutatásra és vadászkiállításra. Azt kérdezte, Orbán a kormánya melyik részében nem bízik, miért kell a felsőoktatást kuratóriumok döntéseire bízni.

Orbán azzal vágott vissza, hogy az ellenzék válság idején nem adott, csak elvett, és Szakács is megszavazta a megszorításokat 2010 előtt.

Vadai Ágnes: Csontkeresés, űrkutatás, foci, vadászat, pacal

A DK-s Vadai Ágnes azt mondta, elképedve hallgatta a pénteki rádióinterjún kacarászva, röhögcsélve beszélő miniszterelnököt, miközben lakosságarányosan Magyarországon öl meg legtöbb embert a koronavírus. Orbán nem arról beszélt, hogyan lesz jobb az egészségügy, vagy hogyan lesz újra onkológiai szűrővizsgálat, hanem arról, hogy szereti a sört. Csontkeresés, űrkutatás, foci, vadászat, pacal – sorolta Vadai, majd megkérdezte, kinek kellene lemondania.

Orbán azt mondta, a válság kezdete óta minden napjukat azzal töltötték, hogy magyar emberek életét mentsék meg, és ha megnézzük az átoltottság arányt, Európában az elsők között vagyunk. Eközben az ellenzék kamuvideókat készített, hamisítottak, hazudoztak, hogy aláássák a bizalmat a magyar egészségügyben. Mindenkinek megmentették az életét, akinek egyáltalán megmenthető az élete – mondta Orbán, aki szerint bárki is jön ki a kórházakból, elmondhatja, hogy csak jót és szeretet kapott a bent dolgozóktól, ezért Orbán visszautasítja a rágalmakat.

Vadai szerint Orbán összevissza hazudozik, jobb lett volna, ha be sem megy. A kormány táblázatát is Karikó Katalinnak kellett kijavítania. Vadai azt mondta, ők nem bíznak Káslerben, aki leállítja az onkológiai szűrővizsgálatokat, és nem bíznak Orbánban sem, akinek a legfontosabb a foci. Vadai azt kérte, az élőknek és a halottaknak is adja meg a kormány a tiszteletet.

Orbán azt mondta, a védekezésben sokkal jobban haladnánk, ha az ellenzék nem lenne oltásellenes, a legnagyobb veszélyt a védekezésre az oltásellenes ellenzék jelenti. Ő is az ellenzéki határozati javaslatról beszélt, ami tiltotta volna az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett vakcinák használatát.

Schmuck Erzsébet: Orbánék soha nem látott támadást indítottak a közvagyon kifosztásáért

Az LMP-s Schmuck Erzsébet szerint Orbánék soha nem látott támadást indítottak a közvagyon kifosztásáért, legalább 1000 milliárdos vagyont játszanak át ingyen alapítványoknak, több ezer hektár földet és erdőt el akarnak venni, sőt még a hagyományos lófajták génvagyonát is ki akarnák sajátítani.

Orbán azt mondta, Schmuck a Jövő Nemzedékért Alapítványt hozta fel példaként, és a ménesbirtokot, amit éppen a korábbi kormányok privatizáltak, a Fidesz szerezte vissza. Orbán azt kérte, ha már provokatívan kérdezi Schmuck, előtte tájékozódjon.

Schmuck azt mondta, már az is egy durva dolog, hogy a Fidesz-KDNP kétharmados többséggel fog szavazni az alapítványokról, az meg elfogadhatatlan, hogy a kuratóriumokat fideszes pártkatonákkal töltik fel, és bármit tehetnek az alapítványokkal. A ménesbirtokról azt mondta, nyilván nem az LMP privatizálta, de akkor legalább kapnak valami pénzt, de a Fidesz-KDNP ingyen adná oda egy alapítványnak.

Orbán azt mondta, ez nem azt jelenti, hogy ingyen odaadják a vagyont, ráadásul törvény szabályozza, mit csinálhatnak vele az alapítványok, ráadásul a szocialista kormányok adták el az állami Mol-részvényeket az oroszoknak, a Fidesz-KDNP azzal kezdte, hogy azt visszavette.

Szabó Tímea: Orbán vagy Kásler a felelős azért, hogy Magyarország világelső halálozásban?

A párbeszédes Szabó Tímea azt mondta, Magyarországon a világon a legtöbb ember halt meg lakosságarányosan a Covid-19-ben, ehhez képest Orbán röhögcsélve sörözik. Szabó szerint a magas halálozás szoros összefüggésben van azzal, hogy 11 év alatt teljesen lepusztították az egészségügyet, a kormány elismerte, hogy csak a járvány alatt több mint ötezren elhagyták az egészségügyet, és hogy nincs elég ember a biztonságos betegellátáshoz, ezrét haltak meg itthon ennyien. Megkérdezte, ki vállalja a felelősséget azért, hogy Magyarország a legrosszabbul teljesített a világon, Orbán vagy Kásler.

Orbán azt mondta, sajnos az ellenzéki képviselők nem mondanak igazat. Az EU nyilvántartása pontosan feltárja, hogy mi a helyzet, és amiről Szabó beszél, az a magyar nyilvántartás, ahol minden elhunytat, aki a halálakor Covid-19-fertőzött volt, más országok máshogy tartják nyilván. A helyzet az, hogy Magyarország hátulról a 9., minden más hazugság.

Szabó szerint Orbán hazudik, hogy ne ismerje le, hogy az elmúlt egy évben csak a lopással, az emberek megvezetésével és az ellenzék elleni hergeléssel foglalkozott. Szabó megismételte, hogy Magyarország lakosságarányosan vezeti a halálozást. Azt mondta, a kormány meghamisította a vakcinák hatékonyságáról szóló tanulmányt, Karikó Katalin szerint hazudtak. Szabó szerint ezért meg fognak fizetni. (Latorcai rászólt, hogy ne személyeskedjen.)

Orbán azt mondta, minden erejüket megfeszítve dolgoznak az elegendő mennyiségű vakcináért. Háborús műveleteket leszámítva ilyen logisztikai műveletet szinte soha nem kell elvégeznie országoknak, ez a művelet Magyarországon sikeresen zajlik.

Steinmetz: Vállalja-e Orbán a felelősséget a magyar foci állapotáért?

A jobbikos Steinmetz Ádám a tao-pénzekről kérdezte Orbánt. Azt mondta, a hazai rendezésű Eb-n az U21-es válogatott 0 ponttal, 2-12-es gólkülönbséggel esett ki, pedig több milliárd forintot költöttünk arra, hogy a fiatalokat megtanítsák focizni. Az NB1-ben 60 százalékban külföldiek játszanak, és kedvezményesen adóznak. Ez szerinte nem sikertörténet, a „nagy pénz, kis foci”-jelenség irritálja a magyarokat, akiket meglopnak. Ha nem így lenne, jutna pénz gyerekosztályra a marcali kórházban és a megígért CT-készülékre. Azt kérdezte, Orbán vállalja-e a felelősséget a magyar futball állapotáért.

Orbán azt mondta, szívesen áll a rendelkezésre munkaidő után akár a magyar labdarúgásról is, de ez a magyar Parlament, érdemes komoly témákról beszélni. Orbán azt mondta, egyetlen sportág eredményességéért sem visel felelősséget egy képviselő vagy kormány sem, ugyanis a szakmai kérdésekért a sportági szakszövetségek viselik a felelősséget. A kormány minden sportágnak segítséget nyújt, 16 sportággal kötöttek már egyezséget, ha az olimpia megvalósult volna, már újat is kötöttek volna. Azt mondta, minél több magyar fiatalnak kell sportolási lehetőséget nyújtani, de egyetlen sportágért sem ők vállalnak felelősséget.

Steinmetz megköszönte Orbán fáradozásait a sportéletért, de a sok pénz nem segítette, hanem megrontotta a labdarúgást, és félő, hogy kialakul egy labdarúgást szerető társadalomból egy labdarúgást megvető társadalom. Ha csak a pénzszerzés lehetőségét látják a magyar sportban, akkor az összeomlik. Azt kérdezte, ki a felelős, és változtatnak-e a rendszeren, vagy ezt majd az új kormánynak kell-e megtenni.

Orbán azt mondta, 11 éve a klubokkal és szakszövetségekkel konzultálva azt a választ kapta, hogy a kormány ne lépjen közvetlenül kapcsolatba a klubokkal, hanem a sportági szakszövetségeken keresztül, azok osszák szét a hatékonyság szempontjából kívánatosan a pénzt. Orbán ezen a rendszeren nem változtatna.