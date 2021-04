Jövő tavaszra állhat helyre a turizmus Budapesten

Ősszel kezdhet igazán újra beindulni a turizmus Budapesten, de legkorábban 2022 tavaszán állhat helyre a forgalom - többek között ez is elhangzott kedden a fővárosi turizmus és vendéglátás újranyitásáról tartott online konferencián, amelyet a Fővárosi Önkormányzat városarculati és turisztikai cége, a Budapest Brand szervezett.

Az újranyitással kapcsolatban még rengeteg a bizonytalanság. A fentebb említett előrejelzést Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke említette a konferencián, bár hozzá is tette rögtön, hogy a turizmus talpra állásának üteme nagyban függ attól is, hogy az Európai Unió mikor és hogyan engedélyezi az unión kívüli turisták beutazását. Addig is viszont fontos lenne szerinte a környező országokból Budapestre vonzani a turistákat, akik autóval is ide tudnak jönni eltölteni pár napot, valamint népszerűsíteni kellene a belföldi turisták körében is a fővárost.

Fotó: Ács Dániel

A nemzetközi légi forgalom, aminek a magyar főváros turizmusa nagyon ki van szolgáltatva, Bogáts Balázs, a Budapest Airport Zrt. légitársaság fejlesztési és kereskedelmi tervezési vezetője szerint pár év múlva áll majd helyre. A reptéri üzemeltető cégek nemzetközi szervezete, az Airports Council International 2024-25-re teszi azt, hogy teljesen helyre álljon a járvány előtti forgalom Európában.

Bogáts szerint viszont Ferihegyen ennél hamarabb is el lehet érni a 2019-es szintet, mert Budapest nem vesztett nemzetközi vonzerejéből, és mert a budapesti légi forgalomban nagyon nagy a low cost légitársaságok szerepe, amelyek forgalma szerinte hamarabb vissza tud majd pattanni.

Bizonyos turisztikai piacokon hosszabb ideig tarthat a helyreállás, Békefi Anna, a Budapest Convention Bureau ügyvezető igazgatója szerint például a nemzetközi konferenciák, kongresszusok piaca optimista előrejelzések szerint 2024-re, pesszimistábbak szerint 2026-27-re állhat vissza a járvány előtti szintre. A piac át is alakul majd, a cégek és szakmai szövetségek egy ideig még biztos hibrid rendszerben, online és offline vegyesen tartanak majd rendezvényeket.

Az újranyitás bizonyos szektoroknak rövidebb távon is nagy bizonytalanságot okoz, Kádár Tamás, a Sziget főszervezője például azt mondta,



még mindig nem tudni, hogy lesz-e Sziget az idén, bár az a valószínűbb, hogy nem lesz. Kisebb, inkább hazai közönségnek szóló fesztiválokat viszont a nyár végén és ősszel Budapesten és az ország más városaiban is szerveznek majd, ahogy a szintén a Sziget Programiroda által szervezett Gyerekszigetet és Gourmet-fesztivált is megrendezik szeptemberben. Ahhoz viszont, hogy a nagyobb fesztiválokkal tervezni lehessen, egyértelmű és pontos szabályozásra lenne szükség, ami egyelőre hiányzik.

Az újranyitás a bizonytalanságon kívül más kihívások elé is állítja a vendéglátásból és turizmusból élő cégeket, amelyek közül a legnagyobb talán a munkaerőhiány lesz. Flesch Tamás szerint már a hétvégi terasznyitások alatt is érezték a vendéglátósok a munkaerőhiányt. Nagyon sokan hagyták el a szektort, és jó részüket nem is lehet majd visszacsábítani.

Sokakban mély nyomot hagyott, hogy a tavaly nyári nyitás után ősszel megint elveszítették az állásukat a vendéglátásban, vagy már korábban azelőtt elhelyezkedtek egy másik szektorban. A munkaerőhiány azt is jelenti majd, hogy nagyobb béreket kell kínálniuk a cégeknek, miközben a forgalom még jó ideig nem áll majd teljesen helyre, így egy darabig még nem lehet nagy profitokkal számolni.

A konferencia résztvevői viszont abban optimisták voltak, hogy annyira nem változnak majd meg a szokások, hogy ne álljon vissza előbb-utóbb a járvány előtti kereslet. Már a hétvégi terasznyitás is megmutatta, mekkora az igény arra, hogy az emberek összejöhessenek, elmehessenek helyekre, ne csak online találkozhassanak egymással.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyes, a járvány alatt kialakult szokások ne maradnának meg. Hamvas Zoltán, a Stand étterem és a Stand 25 bisztró tulajdonosa például azt mondta, hogy tavaly nyáron, amikor újra kinyithattak az éttermek, megpróbálták "nagyképűen" megszüntetni az elviteles rendelést. Amire az ezt már megszokó vendégek úgy reagáltak, hogy kikérték az ételt, ettek két falatot, majd azt mondták, nem tudják megenni, kérik, hogy csomagolják el nekik a maradékot. Az elviteles rendelés így várhatóan megmarad majd a vendéglátásban, a házhoz szállítást viszont sok vendéglőnek nem éri majd meg folytatni, ha annak áfája visszaáll a mostani 5 százalékról 27 százalékra.