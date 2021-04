Átlépte a négymilliót a beoltottak száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ismét a miniszterelnöktől és ismét a facebookról tudhatjuk, hogy Magyarországon elérte a négymilliót azoknak a száma, akik megkapták a koronavírus elleni védőltás első adagját.

Az érdeklődés kétségtelenül óriási volt ma, miután Orbán Viktor a reggeli rádióinterjújában megjegyezte, hogy már a Pfizer oltásokra is lehet időpontot foglalni. Nem sokkal később össze is omlott az EESZT rendszere, ahol a bejelentkezéseket megtehették volna az emberek. Az operatív törzs szerint felelőtlen emberek terheléses támadása áll a háttérben. Már délelőtt óriási sorok alakultak ki országszerte a nagyobb városok oltópontjainál. Sokan időpont nélkül, a szerencsében bízva álltak be oda. Hogy hányan kaptak végül közülük oltást, egyelőre nem tudni, a Fidesz szerint viszont akár mindnyájan.

Ez az a határ amihez újabb szabályokat vezetett be a kormány. Ezekenek a részleteiről itt olvashatnak.