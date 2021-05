Az EU ismét megpróbálna közösen kiállni Hongkong mellett, amit legutóbb Magyarország akadályozott meg

Szerdán került az EU tagországok nagykövetei elé az új javaslat, ami a jövő heti, uniós külügyminiszterek találkozója elé készül, és az EU közös, Hongkonggal kapcsolatos állásfoglalását tartalmazza. A cél az, hogy a tagországok egyhangúlag, közösen álljanak ki Hongkong mellett és a városállam autonómiáját felszámoló Kína tevékenységével szemben.

Legutóbb, április közepén ez azért nem sikerült, mert Magyarország megvétózta a közös kiállást. A Politico arról ír, hogy most egy némileg felvizezett verzió kerül majd a nagykövetek elé, és a cél továbbra is az egyhangú kiállás. A lap által megismert határozatjavaslat úgy fogalmaz, hogy az EU továbbra is rendkívül aggasztónak ítéli meg a kínai nemzetbiztonsági törvény hongkongi alkalmazását, és a választási rendszer átalakítása alapvető negatív hatással van Hongkong demokratikus működésére és politikai sokszínűségére. Az Európai Tanács megígérné azt is, hogy a jövőben is kiemelt figyelemmel követik majd a hongkongi eseményeket, főleg az emberi jogok és a szabadságjogok, a demokrácia és a jogállam további esetleges korlátozását, és ezt a Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok részének tekintik.

Mint korábban írtuk, az Európai Unió márciusban 30 év után először hozott szankciókat Kínával szemben az emberi jogok megsértése miatt. Az EU utazási tilalmat vezetett be négy kínai személy és entitás ellen, valamint befagyasztották a vagyonukat, válaszul arra, hogy a Hszicsiang tartományban élő muszlim vallású ujgurokat elszakítják a családjaiktól, munkatáborokba vagy átnevelőtáborokba zárják, bántalmazzák és megerőszakolják őket, amit a kínai kormány minden erejével igyekszik tagadni.

Szijjártó Péter külügyminiszter „értelmetlen, magamutogató és káros döntésnek” nevezte akkor az uniós intézkedést.