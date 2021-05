Orbán azt mondja, miközben ő a szabadság oldalán áll, a liberálisok a véleményhegemóniáén

Ma nem létezik liberális demokrácia, csak liberális nem-demokrácia, van benne liberalizmus, de nincs benne demokrácia – ezt válaszolta Orbán Viktor egy, az „illiberális országépítésről” szóló kérdésre a postoj.sk szlovák jobboldali lapnak egy interjúban, amiről az MTI számolt be.

A miniszterelnök szerint a liberálisok véleményhegemóniára törekednek, és erre szolgál a politikai korrektség, amivel megbélyegzik a konzervatívokat és kereszténydemokratákat, és igyekeznek ellehetetleníteni őket.

„Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért. Miközben én a szabadság oldalán állok, ők a véleményhegemóniáén”

– mondta Orbán.

A Fidesznek az Európai Néppártból (EPP) való távozásáról azt mondta, meg akarják változtatni Brüsszelt, ami a mai formájában nem alkalmas arra, hogy megfelelő válaszokat adjon az emberek problémáira, amit a migráció is bizonyított, de nem volt meggyőző Brüsszel válasza a 2008-as pénzügyi válságra sem. „Mi az EPP-vel szerettük volna megváltoztatni Brüsszelt, de ők erre nem vállalkoztak. Most létre kell hoznunk egy új politikai közösséget, amely hatást tud gyakorolni Brüsszelre” – mondta.

Orbán a magyar és a német migrációs álláspontról azt mondta: a németek hisznek abban, hogy a bennszülött német társadalom hisz abban, hogy ha a muszlim migránsok millióival élve kezdi elhagyni a keresztény értékeket, akkor össze fognak keveredni, és egy új társadalmat hoznak létre. De Orbán ebben nem hisz, mivel így egymás mellett élő párhuzamos társadalmak jönnek létre, ami nagy problémákhoz vezethet. „Én ezt nem kívánom a saját hazámnak” – mondta.

Orbán szerint vannak elemek az EU-ban, amiket erősíteni kellene, de ennek az ellenkezője igaz az Európai Parlamenttel kapcsolatban, ami kimondottan káros szerepet játszik, mert az európai politikát pártalapra helyezi, és az európai baloldal az államok szuverenitásával szembeni támadásokra használja. „A kérdés tehát nem az, hogy EU igen vagy nem, hanem az, hogy milyen EU” – mondta.

Orbán szerint biztosan lehet tudni, hogy 2030-ra „nem jön létre semmilyen európai nép”, és továbbra is fognak itt magyarok, szlovákok, németek, franciák élni, nemzetek és államok is lesznek, és együttműködés is lesz, annak a formáját pedig majd kitalálják, viszont kérdéses, hogy képesek lesznek-e „a posztkeresztény és posztnemzeti társadalmak” egy stabil Nyugat-Európát kiépíteni. Orbán sokkal jobban meg van győződve Közép-Európa jövőjéről.

„Hiszem, hogy a gyerekeink jobban fognak élni, mint mi. Egy nagy közép-európai reneszánszot fogunk megélni a gazdaságban, demográfiában, biztonságpolitikában, kultúrában”

– mondta Orbán.

Az unió Oroszország-politikáját primitívnek minősítette, mivel az EU ebben a viszonylatban „csak igent vagy nemet képes mondani”, „nekünk viszonyt árnyalt politikára van szükségünk, amelyik megérti azt, hogy Oroszország egy nagyon nagy erejű állam, amely szintén respektálja az erőt”.

Orbán arról is beszélt, hogy már egy éve lehetett látni, hogy a vakcinák iránti kereslet nagyobb lesz a kínálatnál, és mivel jó a viszony Oroszországgal és Kínával, ezért előre érdeklődtek, hogy képesek-e Magyarországnak vakcinákat eladni. Azt mondta, nem engedték automatikusan forgalomba hozni az orosz meg a kínai vakcinát, azt a magyar ellenőrző hatóságnak engedélyeznie kellett. (Nem kellett.) Azt is elmondta, hogy miután Szlovákia segítséget kért a Szputnyik V vakcina bevizsgálásához, a magyar fél ezt a szakvéleményt ki fogja adni.