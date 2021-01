A magyar hatóság engedélye helyett Szijjártó igazolása is elég lesz a koronavírus elleni vakcina behozatalához

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Megjelent az a kormányrendelet, ami jelentősen lazít az új gyógyszerek engedélyeztetésén, ezzel utat nyitva a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakciájánának.

Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be, hogy a kormány egyszerűen átlép a vakcinabeszerzések engedélyeztetésében az ezzel foglalkozó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézeten (OGYÉI).

Ez volt az a hatóság, amelyet óriási nyomás alá helyezett Orbán Viktor két hete a Kossuth Rádióban, hogy napokon belül adja ki a kínai vakcina engedélyét. Ez nem történt meg, de külsős szakértők egyet nem értése mellett az orosz Szputnyik oltóanyagát váratlanul jóváhagyták. Engedélyt kapott az AstraZeneca oltóanyaga is, mindenféle vizsgálat nélkül, mert azt a brit hatóságok már jóváhagyták.

Éppen az AstraZeneca jóváhagyását lehetővé tevő jogszabályhoz nyúltak hozzá úgy, hogy abba beleférjen a kínai oltóanyag is. A „biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről” nevet viselő rendelet tavaly már eleve a koronavírus miatt született meg, hogy megspórolják a gyógyszerek itthoni vizsgálatát. Lehetővé tették ugyanis, hogy ha az Európai Gazdasági Térség országaiban vagy az Egyesült Királyságban engedélyt kapott egy gyógyszert, azt itthon is lehessen használni.

Ezt bővítették ki most úgy, hogy használható itthon az a gyógyszer is, amit legalább három - köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt - országban engedélyeztek. A Sinopharm oltóanyagát EU-s ország ugyan nem engedélyezte egyelőre, Szerbia viszont igen, márpedig ők tagjelöltek. Vagyis a szerb jóváhagyás elég lesz ahhoz is, hogy nálunk is használják a vakcinát, a magyar hatóság vizsgálata és kontroll nélkül.

Van még egy feltétel, aminek a teljesülését a módosított jogszabály szerint már nem is a magyar hatóság, hanem a külügyminiszter igazolhatja. Ez pedig az, hogy a gyógyszert már legalább egymillió emberen alkalmazták. Szijjártó Péter a Sinopharm oltóanyaga esetében ezt igazolni fogja.

A rendelet azzal zárul, hogy ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazásához a kormány további feltételeket állapíthat meg. De ilyen további feltételt egyelőre nem állapított meg, viszont a rendelet már hatályba is lépett, így nincs akadálya az egymillió adag kínai vakcina megvásárlásának.