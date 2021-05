Hosszú idő után száz alá csökkent az elhunytak száma

A karantén felgyorsította a már korábban is egyértelmű trendet: mindenki egyre kényelmesebben, lazábban öltözködik. Néhány hónap után a divatipar is megadta magát, még ha néhányan bíznak is abban, hogy visszatérhet a magassarkú cipők és nyakkendők kora. De minek, ha melegítőalsóban egyszerűen minden jobb?