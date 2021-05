Melinda Gates már két éve tervezte a válást, amiért Bill Gates túl sokszor találkozott Jeffrey Epsteinnel

Melinda és Bill Gates a szokásos kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva adta be nemrég a válási papírokat, a Wall Street Journal azonban úgy tudja, Melinda Gates a válást már jóval korábban, két évvel ezelőtt elkezdte tervezni.

A lap értesülései szerint 2019-ben az vezetett az akkor 25 éves házasság megromlásához, hogy Melinda Gates aggódott, hogy férje túl sokat találkozott korábban Jeffrey Epsteinnel, aki akkor került előzetes letartóztatásba emberkereskedelem és kiskorúak megrontása miatt.

Melinda Gates és Bill Gates 2018 februárjában Fotó: JOHN LAMPARSKI/AFP

A Wall Street Journalhoz eljutott papírok szerint Melinda Gates már 2019 októberében összeült tanácsadóival, miután a New York Times arról cikkezett, hogy Bill Gates többször is találkozott korábban Epsteinnel, sőt előfordult, hogy az éjszakát is Epstein manhatteni lakásában töltötte. Gates sajtósa akkor ezzel kapcsolatban azt mondta, Gates és Epstein valóban többször találkoztak, de csak azért, hogy „jótékonysági témákat vitassanak meg”, ehhez viszont hozzátette hogy „hiba volt” minden találkozó, amiket Gates ”utólag már megbánt”.

Melinda Gates a Wall Street Journal forrásai szerint már 2013-ban jelezte férjének, hogy kényelmetlenül érezte magát Epstein társaságában, amikor találkoztak vele, de a Gates alapítvány ennek ellenére továbbra is fenntartotta a kapcsolatot Epsteinnel.

Miután Jeffrey Epstein 2019 augusztusában meghalt börtöncellájában, Bill Gates egy a Wall Street Journalnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy találkozott Epsteinnel, de vele soha nem volt üzleti vagy baráti kapcsolata.

A válással kapcsolatban a Wall Steert Journal kiemeli, hogy már az is sokakat meglepett, amikor 2020 elején a Gates házaspár bejelentette, hogy nem vesznek részt a davosi Világgazdasági Fórumon, az meg pláne, hogy 2020 márciusában Bill Gates bejelentette, hogy távozik a Microsoft igazgatótanácsából, hogy a jótékonykodásra fordíthassa idejét. Abban az időben már bőven arról tárgyaltak Bill Gates és Melinda Gates ügyvédei, hogy miként osszák fel a közös vagyont.

A vagyon felosztása pedig el is kezdődött, a lap szerint a válás bejelentése óta Bill Gates befektetési cége közel 2,4 milliárd dollár értékben utalta át egy autókereskedés, egy mexikói tévétársaság és egy kanadai vasúti társaság részvényeit Melinda Gatesnek.