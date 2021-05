Odaadná a kormány a Fudan Egyetemnek a Nagyvásártelepet

Kedd éjszaka örvénytervezet nyújtott be Semjén Zsolt.

Az egyik szerint a kormány a Fudan Egyetem alapítványának adná a Nagyvásártelep területét, ahová korábban a Budapest Diákváros projektet tervezte.

A Budapest Diákvárosról is megjelent egy törvény.

Ilyen néven is indul kiemelt állami beruházás, de kisebb területen, mint korában tervezték.

Karácsony Gergely Brüsszelig menne, hogy megakadályozza a tervet.

A kormány egyszemélyes törvénybenyújtó gépezete, Semjén Zsolt két törvényjavaslatot is elővarázsolt kedd éjszaka a sok vitát kavart Fudan Egyetem és Budapest Diákváros projektekről. Az egyik a A Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról és annak szóló vagyonjuttatásról, a másik a Budapest Diákváros megvalósításáról szól. Mindkét törvény kijelöl egy sor állami ingatlant, így látszik, hogy hová tervezi a kormány kínai hitelből felépíttettni a kínai egyetemet és hová tervezné az eredetileg ide álmodott diákvárost. És több olyan rendelkezés is van a javaslatokban, ami leginkább a projekt ellen tiltakozó 9. kerületi önkormányzat leszerelésére tesz kísérletet.

Megvan a Fudan helye

A Fudan Egyetem az erről szóló javaslat szerint ugyanúgy közérdekű

vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működik majd, mint ahogy a modellváltás során kiszervezett magyar állami egyetemek. Mindez azért is fontos, mert így a fenntartó Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak a magyar állam ugyanúgy juttathat állami vagyont, ahogy a modellváltó egyetemeknek. Az alapítványokba privatizált állami felsőoktatási intézmények a saját épületeiket kapták meg, a Fudan viszont egy 26 hektáros területet kapott, azt, ahol most a Nagyvásártelep áll, és ahová a Budapest Fejlesztési Központ a magyar egyetemistáknak szánt diákvárost tervezte építeni.

Baranyi Krisztina, a 9. kerület polgármestere szerint ezzel a kormány kitépte a Budapest Diákváros beruházás szívét. Arról már korábban is szó volt, hogy a Fudan ekkora területet kap majd, csak azt nem lehetett pontosan tudni, hogy hol. Korábban a kormány több képviselője, előbb a projektért korábban felelős Fürjes Balázs, később – miután Fürjestől elvették a feladatot – Palkovics László is azt mondta, hogy a Diákváros és a Fudan projektek nem zárják ki egymást, mindkettő meg fog valósulni, sőt, kezdetektől úgy volt, hogy a Diákváros fejlesztésen belül kap majd helyet a kínai egyetem. Baranyi viszont a 444-nek azt mondta, hogy az a terület, amit a kormány vagyonjuttatásként, ingyen odaad a Fudan alapítványának, az a tágabb Budapest Diákváros és Déli Városkapu beruházásnak pont az a 26 hektáros része, ahol a projekt nevét adó diákváros épült volna.

Így nézne ki a Budapest Diákváros a norvég tervező elképzelése szerint. A terület egy része a Fudané lenne. Illusztráció: Snøhetta - ZOA Studio

Ahogy korábban írtuk, a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ megbízta a norvég Snøhetta tervezőcég osztrák irodáját, hogy magyar szakemberekkel együttműködve tervezzék meg, hogyan lehetne fenntartható módon felépíteni az új városrészt a Soroksári-Duna mentén, a Rákóczi hídtól délre található, 130 hektáros teljes fejlesztési területen, és élettel megtölteni a városnak ezt a viszonylag elhagyatott részét. Magára a Nagyvásártelep és környezetének felújítására is kiírtak egy tervpályázatot, ennek eredményhirdetése április végén volt.

Ha viszont a Nagyvásártelep területével a Fudan rendelkezhet, akkor a norvég terv és az április végén kihirdetett győztes pályázat is mehet a kukába, Palkovics László ugyanis korábban azt mondta, hogy a kínai egyetem épületeinek tervek még csak most készülnek. Olyan városfejlesztési projekt alól húzza ki a szőnyeget a kormány, amit a kormánypárti BFK mellett az ellenzéki vezetésű kerület és a Fővárosi Önkormányzat, valamint az építész és városfejlesztési szakma is támogatott.

Korlátoznák a kerület jogait

Budapest Diákváros megvalósítására is kijelöl a kormány állami területeket, az eredetileg tervezett Duna-parti területek helyett egy kicsit beljebb, a Kvassay Jenő út és a Helyi kikötő út között. Korábban Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely kabinetfőnöke közzé tett a Facebook oldalán egy térképet a tervezett Diákváros projektről, amelyben, a kormánytól még januárban kapott dokumentumok és tervek alapján jelölte, hová milyen funkciókat tervezett a BFK. Ezen látszik, hogy a most kijelölt területre vagy annak egy részére korábban is diákszállásokat terveztek, ezek viszont az összes szállásnak csak egy részét adták volna. A térképen Balogh – Fürjes Balázs korábbi állításai alapján – még pont azt a részt jelölte a Fudan Egyetem területének, ahová a mostani törvényjavaslatok szerint végül a Diákváros kerül majd.

A Balogh Samu által korábban kiadott térkép. A Diákváros végül pont oda kerül majd, ahol a térképen a Fudan Egyetem helye látható. Grafika: Balogh Samu/Facebook

Az eredeti tervek szerint 12 ezer diáknak nyújtott volna szállást a Diákváros, a kormány által kijelölt területen viszont várhatóan sokkal kevesebben férnek majd el. A beruházást a törvényjavaslat kiemelten közérdekű beruházásnak minősítené, egyúttal kivonná a területet a helyi építési szabályzat hatálya alól. Vagyis megvonná a kerület jogát, hogy beleszóljon abba, mit és hogyan lehet a beruházásra kijelölt állami területekre építeni. A javaslat indoklása szerint erre azért van szükség, mert „a közfeladat ellátása sürgős, és az új vagy átfogóan módosuló helyi építési szabályzat elfogadásáig nem lehet várni”. Ez azt jelenti, hogy a kormány akár felhőkarcolókat is felhúzhat a területen, az önkormányzatnak pedig semmilyen beleszólása nem lehetne ebbe. Ilyenre Baranyi Krisztina szerint még nem volt példa.

A ferencvárosi polgármester a 444-nek azt mondta, a projektre kijelölt állami területek összesen nem érik el az 5,5 hektárt, vagyis jóval kisebb területet szánnának magának a Diákvárosnak, mint az eredeti tervekben. Ezt persze a kerület tulajdonában lévő területekkel ki lehetne egészíteni, és a polgármester szerint az állami területeket úgy is jelölték ki, hogy azt valamennyire fölszabdalják a kerület tulajdonában lévő telkek.

Ez azt jelenti, hogy ha a kerület nem akarja eladni a területeit az államnak, akkor a magyar diákoknak szánt beruházást akadályozza, nem a kínai egyetem felépítését. Baranyi Krisztina korábban azt mondta, helyi népszavazást kezdeményez arról, hogy a kerület eladja-e a területeit a Fudan Egyetem megépítéséhez. A benyújtott törvényjavaslatok szerint viszont erről nem dönthetne a kerület, a kínai egyetem ugyanis teljesen állami tulajdonban lévő telkeket kap.

Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A polgármester szerint ettől függetlenül lesz népszavazás, hiába próbálja azt a kormány ellehetetleníteni. A kerület egyelőre még vizsgálja a törvényjavaslatokat, amelyben Baranyi szerint több egymásnak ellentmondó, egymást kizáró rendelkezés is van.

Karácsony Gergely főpolgármester szerda délután a Facebookon reagált a törvényjavaslatok hírére. Azt írta, a kormány 15 ezer magyar diák lakhatását áldozza föl a kínai állampárt kedvéért, és a Főváros akár Brüsszelig is elmegy, hogy a tervet megakadályozza. „És jegyezzük meg a napot, amikor a sarkunkra állunk, és ezt nem engedjük. Nem adjuk a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem” – közölte szokatlanul harciasan hangnemben Karácsony.